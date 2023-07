(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé mardi qu'elle avait remporté plusieurs contrats d'une valeur de 6,3 millions d'euros pour la fourniture de produits de cybersécurité et de renseignements judiciaires, d'une durée de 12 mois et principalement en Italie.

Environ 70 % de la valeur totale du contrat provient de contrats avec des entreprises sur des projets et des produits de cybersécurité, tandis que le reste est le résultat de commandes de clients institutionnels sur la cyberintelligence.

Sur le marché de la cybersécurité, un contrat a été signé pour l'acquisition d'un jumeau numérique hybride qui agira et soutiendra à la fois les réseaux IT et OT. Le jumeau numérique est destiné à intégrer l'infrastructure du réseau IT/OT de l'entreprise cliente, en créant un clone du réseau lui-même pour tester et valider les nouvelles technologies, former les équipes rouges et bleues et établir un "réseau de miel" pour attirer et isoler les attaquants potentiels du réseau réel, ce qui permet de contenir ou d'éviter les risques qui en résultent.

Les contrats conclus avec des clients institutionnels nationaux, quant à eux, concernaient la fourniture de technologies propriétaires pour le renseignement médico-légal et l'analyse de données dans le segment de marché du renseignement cybernétique.

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général de CY4Gate, a déclaré : "Ces nouveaux succès représentent également la confirmation de la valeur d'un projet industriel, celui de CY4Gate, qui a été en mesure de concevoir et de réaliser au fil du temps un ensemble de technologies et de produits dans le domaine du cybermonde intégral qui est aujourd'hui demandé et apprécié par nos clients. Ce succès, qui intervient quelques jours seulement après l'annonce d'un autre contrat important à l'étranger, montre que l'entreprise, avec sa vocation internationale, a également consolidé une empreinte nationale significative. Je suis donc satisfait de ces récents succès, qui confirment l'importante tendance à la croissance que CY4Gate a amorcée ces dernières années et qui est la condition préalable à la consolidation de sa position en tant que centre de compétence cybernétique en Italie et en Europe".

