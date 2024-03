(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé mercredi qu'elle a remporté un contrat d'intelligence décisionnelle d'une durée d'un an et d'un montant de 850 000 euros auprès d'un client institutionnel étranger.

Le projet implique l'intégration d'une technologie propriétaire avec les évolutions et les verticalisations nécessaires pour répondre aux exigences techniques spécifiques de l'utilisateur final - un client institutionnel - qui a l'intention d'obtenir une utilisation plus efficace et plus efficiente de ses données.

L'objectif est de mettre en œuvre une série d'améliorations aux outils avancés d'aide à la décision déjà en leur possession, en assurant un niveau plus élevé d'automatisation et une capacité d'enrichissement significative de l'information grâce à des tableaux de bord conviviaux et à l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle propriétaires pour lesquels CY4Gate est reconnue par Gartner comme un "fournisseur représentatif".

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général de CY4Gate, a déclaré : "L'acquisition de ce projet évolutif récompense une fois de plus les compétences verticales acquises et la capacité à répondre aux besoins spécifiques de clients particulièrement exigeants. Pour faire face à la concurrence, il faut posséder des standards technologiques élevés en synergie avec de solides compétences et expertises qui permettent d'innover, dans un marché où l'obsolescence technologique est toujours à l'ordre du jour".

L'action CY4Gate est en hausse de 0,2 %, à 5,49 euros par action.

