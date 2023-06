(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé mercredi la signature d'un important contrat à l'étranger pour la fourniture de systèmes de cyber intelligence d'une valeur totale de 5,4 millions d'euros pour une durée de 12 mois.

Le groupe CY4Gate, "s'appuyant sur les synergies de produits et de technologies résultant des récentes acquisitions, consolide sa présence non seulement sur le marché national mais aussi sur les marchés étrangers, avec l'acquisition de clients particulièrement exigeants et diversifiés en termes de besoins opérationnels", a précisé la société dans une note.

Le contrat permettra à l'entreprise d'améliorer et de renforcer ses capacités technologiques et donc de renforcer les performances des produits vendus pour rendre l'expérience utilisateur encore plus fonctionnelle et efficace.

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général de CY4Gate, a déclaré : "Ce nouveau contrat important pour notre groupe, qui intervient au terme d'un parcours articulé de développement commercial et de sélection sur les marchés étrangers, représente un nouveau défi qui corrobore et renforce la stratégie du groupe axée sur la conception et le développement de technologies propriétaires nécessaires pour maintenir et accroître les compétences distinctives et excellentes dans une niche de marché, la cyberintelligence, qui nécessite l'utilisation de technologies de pointe".

L'action CY4Gate a clôturé mardi au pair à 8,56 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.