(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé vendredi qu'elle avait signé deux contrats pour la fourniture de technologies de cybersécurité propriétaires, notamment le produit "SENTRY" entièrement développé par la société.

Comme l'a expliqué la société dans une note, les contrats, d'une valeur totale d'environ 1,3 million d'euros et d'une durée d'un an, utilisent les dernières technologies et algorithmes résultant de nombreuses années d'investissement interne dans la recherche et le développement, dans le but de détecter des cyberattaques complexes et sélectives qui, par le biais d'un accès non autorisé, sont en mesure de prendre des données confidentielles ou de causer des dommages à la cible.

Ces attaques sont connues sous le nom de "menaces persistantes avancées".

L'acquisition de ces nouveaux contrats confirme la décision de l'entreprise d'intégrer à son offre un système avancé de détection des cybermenaces les plus insidieuses, les APT, qui se sont révélées l'année dernière particulièrement insidieuses et capables de générer des dommages importants aux appareils touchés.

L'action de CY4Gate se négocie dans le vert de 0,5 pour cent à 8,19 euros par action.

