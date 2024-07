(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé vendredi qu'elle avait signé la clôture de l'acquisition de 15,33% supplémentaires de DIATEAM.

DIATEAM est une société française spécialisée dans la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes avancés de test, de validation et de formation dans le domaine de la cybersécurité, pour des clients gouvernementaux et des entreprises, et CY4Gate détiendra désormais 70,66% de son capital social.

Emanuele Galtieri, PDG de CY4Gate, a déclaré : "Plus d'un an après l'achat des 55,33 % de la société française DIATEAM, à la suite d'accords antérieurs, nous avons acquis 15,33 % supplémentaires parce que nous sommes résolument satisfaits de la valeur apportée et des synergies développées avec le marché français, dans une perspective de plus en plus marquée d'internationalisation de notre groupe.

"Je suis convaincu que cette initiative renforcera notre position sur le marché italien et européen de la cybersécurité grâce à l'expertise importante et complémentaire de Cy4Gate et de DIATEAM".

Vendredi, CY4Gate a clôturé à 6,20 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

