(Alliance News) - CY4Gate Spa a annoncé mercredi la signature d'un contrat de plus de 6,5 millions d'euros pour l'exécution d'une série de projets dans le secteur de la défense avec ELT Group, leader européen de l'électronique de défense depuis plus de 70 ans et actionnaire principal du groupe Cy4Gate.

Comme l'explique la société, le contrat, qui sera exécuté d'ici la fin de l'année, "découle de la nécessité de combiner l'expertise du groupe ELT dans le domaine de la défense électronique et de la gestion du spectre électromagnétique dans le domaine cybernétique, afin de réaliser des solutions de plus en plus efficaces dans le segment des CEMA - Cyber Electro Magnetic Activities, c'est-à-dire l'exploitation du spectre dans le but de protéger les actifs militaires contre les menaces hybrides radiofréquences et cybernétiques, ainsi que de simuler des scénarios de cyberguerre hybride dans les différents domaines et de concevoir des solutions dotées d'architectures "secure by design"".

Emanuele Galtieri, PDG et directeur général du groupe Cy4Gate, a déclaré : "Il s'agit d'une série de projets révolutionnaires en termes d'innovation, dont les retombées positives sont évidentes. Nous sommes entrés dans une ère où la numérisation envahit de plus en plus tous les secteurs, et la défense ne fait pas exception. On parle depuis longtemps de l'"Internet des objets du champ de bataille", dans lequel les capteurs et les plateformes utilisés dans la défense et la sécurité collaborent, coopèrent et échangent des données.

"La cybersécurité de ces actifs ne peut qu'aller de pair avec ces avancées technologiques. Grâce à ce programme, nous allons encore consolider les synergies entre Cy4Gate et notre principal partenaire industriel et actionnaire de référence, avec lequel nous avons toujours collaboré sur la mise en œuvre de cybercapacités et la gestion des big data assistée par l'IA dans le secteur de la défense. Je suis donc particulièrement heureux de cette nouvelle étape, qui nous permettra de réaliser d'importantes avancées technologiques et de savoir-faire qui bénéficieront également à notre portefeuille de produits'.

Le cours de l'action CY4Gate est en hausse de 8,4 %, à 6,10 euros par action.

