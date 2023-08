(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Enteq Technologies PLC, en hausse de 21% à 10,00 pence, fourchette de 12 mois 7,20p-15,50p. Le fournisseur de technologies et d'équipements pour les services énergétiques affirme que son outil de forage Saber a atteint les objectifs de test lors d'essais approfondis de forage en Amérique du Nord, offrant une alternative qui "change la donne" par rapport aux systèmes rotatifs orientables traditionnels. La société affirme que Saber a le potentiel de perturber le marché RSS dans l'industrie du forage, qui, selon elle, représente plus de 2 milliards de dollars par an, et qu'il peut apporter "de nouveaux niveaux de performance, à la fois commerciaux et techniques, pour les opérateurs et les sociétés de services". Son président, Martin Perry, déclare : "En tant qu'entreprise indépendante et agile, nous sommes bien placés pour jouer un rôle perturbateur dans l'industrie du forage en fond de puits. Tout au long de ce projet, nous avons pu constater le potentiel de cette technologie à apporter un changement positif au secteur".

CyanConnode Holdings PLC, en hausse de 7,4 % à 16,24 pence, fourchette de 12 mois 11,00 pence-26,00 pence. Le fournisseur de réseaux maillés de radiofréquences à bande étroite a reçu une commande de 500 000 modules omnimesh de la part d'IntelliSmart Infrastructure Private Ltd. Outre les modules, la commande comprend une infrastructure de comptage avancée, du matériel basé sur des normes, des services, le logiciel de tête de réseau omnimesh, une licence perpétuelle et un contrat de maintenance annuel. L'entreprise indique que la commande soutiendra le déploiement de compteurs intelligents dans le cadre d'un projet de Power Grid Corp of India Ltd pour Madhya Gujarat Vij Co Ltd, un service public situé à Gujarat, en Inde. La fourniture de modules omnimesh pour ce projet devrait commencer au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024, et le déploiement sera achevé dans un délai de 27 mois.

AIM - LOSERS

Velocity Composites PLC, en baisse de 8,2% à 42,24p, fourchette de 12 mois 13,65p-68,55p. Le fournisseur de kits de matériaux composites pour l'aérospatiale et d'autres fabricants de haute performance prévoit de placer et de souscrire 15,5 millions d'actions pour lever 6,2 millions de livres sterling. Il prévoit également de lever 500 000 GBP par le biais d'une offre au détail de 1,3 million d'actions. Le prix d'émission est de 40 pence par action, ce qui représente une décote de 13 % par rapport au prix du marché de 46,0 pence mardi. Velocity indique que le produit de la levée de fonds sera utilisé pour les dépenses d'investissement et le fonds de roulement pour l'expansion. Le président du conseil d'administration, Andy Beaden, a déclaré : "Cette levée de fonds, largement souscrite, est une étape clé dans le développement de Velocity en une entreprise substantielle. Les fonds nous permettent de nous développer plus rapidement et d'ajouter du personnel qualifié sur le marché des composites aérospatiaux".

