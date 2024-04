CyanConnode Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni. La société exploite des réseaux maillés intelligents à radiofréquence (RF) à bande étroite, qui sont utilisés pour la communication entre machines (M2M). Les réseaux RF Smart Mesh de la société sont conçus pour un déploiement rapide. La société est un fournisseur spécialisé dans les technologies de communication pour les compteurs intelligents, l'éclairage et l'Internet des objets. La société propose à ses clients des solutions de réseau de bout en bout à faible consommation d'énergie avec des applications qui permettent d'économiser de l'énergie, tout en améliorant la prestation de services et l'efficacité de l'entreprise. Sa solution Omnimesh est basée sur le protocole Internet version 6 (IPv6) 6LoWPAN, un réseau de voisinage sans fil basé sur des normes. Il s'agit d'une plateforme M2M IP sécurisée qui utilise des réseaux maillés radio à bande étroite et des réseaux cellulaires pour créer des déploiements évolutifs, autorégulateurs et autoconfigurateurs qui permettent une innovation rapide pour la mise en œuvre d'applications tierces.