(Alliance News) - CyanConnode Holdings PLC a déclaré mercredi avoir reçu une commande de 300 000 modules Omnimesh de Dakshin Gujarat Smart Metering Private Ltd.

Les actions du fournisseur de réseaux maillés de radiofréquences à bande étroite basé à Cambridge, en Angleterre, étaient en hausse de 13 % à 15,47 pence chacune à Londres mercredi matin.

CyanConnode a déclaré que la commande soutiendra le déploiement de compteurs intelligents pour Daksjin Gujarat, un service public de distribution d'électricité à Gujarat, en Inde, et une filiale du fournisseur de compteurs et de solutions numériques IntelliSmart Infrastructure Private Ltd, basé à New Delhi.

La fourniture des modules commencera au troisième trimestre 2024, et le déploiement devrait avoir lieu dans environ 27 mois.

Avec cette commande, le carnet de commandes global de CyanConnode s'élève désormais à 4,5 millions, dont 1,9 million de modules ont déjà été livrés.

Le président John Cronin a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir reçu cette commande : "Nous sommes ravis d'avoir reçu cette commande de Dakshin Gujarat Smart Metering, qui constitue un solide appui pour notre technologie de pointe.

"Nos modules Omnimesh sont conçus pour garantir une intégration transparente et des performances élevées, et ce partenariat confirme notre volonté de repousser les limites."

