Cyanotech Corporation est une entreprise agricole. Elle se consacre à la production de produits naturels dérivés de microalgues cultivées dans des systèmes agricoles complexes sur la côte de Kona, à Hawaï. Elle cultive à grande échelle deux espèces de microalgues dont sont issus ses deux principales gammes de produits, les produits naturels à base d'astaxanthine et les produits à base de spiruline. Ses produits comprennent l'astaxanthine hawaïenne BioAstin et la spiruline hawaïenne Pacifica. L'astaxanthine hawaïenne BioAstin est un antioxydant alimentaire dont il a été démontré qu'il soutient et maintient la réponse inflammatoire naturelle de l'organisme, qu'il améliore la peau et qu'il contribue à la santé des yeux, des articulations et du système immunitaire. L'astaxanthine hawaïenne de BioAstin a des applications croissantes en tant que complément alimentaire et ingrédient alimentaire pour l'homme. Hawaiian Spirulina Pacifica est un complément alimentaire riche en nutriments, utilisé pour un supplément d'énergie, un système immunitaire renforcé, des bienfaits cardiovasculaires et comme source de caroténoïdes antioxydants. Ses produits sont vendus sous forme de biens de consommation emballés.

Secteur Produits pharmaceutiques