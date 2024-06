Cybeats Technologies Inc. est un fournisseur canadien de technologies de gestion des nomenclatures logicielles et d'intelligence de la chaîne d'approvisionnement logicielle. Elle permet aux organisations de gérer les risques, de respecter la conformité et de décrocher les logiciels depuis l'approvisionnement, le développement jusqu'à l'exploitation. Elle propose des solutions de sécurité intégrées pour les logiciels et les appareils de l'Internet des objets (IoT), offrant une prévention, une détection et une réponse proactives en temps utile. Elle agrège et gère les SBOM à tous les niveaux au cours des différentes étapes du cycle DevOps. Ses produits comprennent notamment SBOM Studio et RSDP IoT Security. SBOM Studio est une solution d'entreprise qui vous aide à comprendre et à suivre les composants tiers qui font partie intégrante des logiciels. SBOM Studio prend en charge l'échange de données sur les progiciels (SPDX) et OWASP CycloneDX. Sa solution RSDP IoT Security est une plateforme de sécurité intégrée conçue pour les appareils connectés. Elle opère dans divers secteurs, tels que les opérateurs d'infrastructures critiques, les hôpitaux et les services publics.

Secteur Logiciels