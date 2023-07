Cyber Apps World, Inc. se concentre sur le développement d'applications mobiles. qui seraient mises à la disposition des abonnés pour divers programmes. La société est engagée dans l'octroi de licences pour une plateforme Internet de commerce électronique pour l'achat et la vente de produits et de services par le biais d'applications mobiles/ordinateurs. La société propose une plateforme de commerce électronique qui permet aux consommateurs et aux entreprises du monde entier d'acheter et de vendre des produits et des services. La société possède et exploite également un site Web, notamment www.savinstultra.com et www.smartsavenow.com. Le site Web de la société consiste en un moteur de recherche auquel les utilisateurs accèdent pour comparer les prix de différents produits de consommation. La société propose des articles de consommation dans diverses catégories de produits, comme les appareils électroniques, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, le matériel de bureau, les vêtements, les livres, les jouets et les bijoux. De plus, le site Web comprend une fonction de recherche qui permet aux utilisateurs d'entrer des mots clés et de recevoir une liste d'articles de consommation disponibles.

Secteur Logiciels