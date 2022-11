CyberArk élue parmi les leaders du classement Magic Quadrant 2022 de Gartner pour la gestion des accès

CyberArk est la seule entreprise de sécurité des identités élue leader au classement Gartner® Magic Quadrant™ dans les deux catégories Gestion des accès et Gestion des accès à privilèges

CyberArk (NASDAQ : CYBR), leader mondial en sécurité des identités, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été élue leader au classement Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pour la gestion des accès1 qui vient de paraître. Cette reconnaissance fait suite à la position de leader décrochée par CyberArk au classement Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pour la gestion des accès à privilèges2, faisant d'elle l'unique société à figurer parmi les leaders dans les deux catégories.

« Le contexte actuel de recrudescence des menaces demande du leadership en matière de sécurité des identités dans plusieurs catégories. Il ne suffit pas de gérer les identités. Tous les types d'identités doivent être sécurisés, indépendamment de l'appareil, du lieu et de l'environnement » a affirmé Udi Mokady, fondateur, Président et Directeur général de CyberArk. « Nous estimons que cette reconnaissance de Gartner confirme à nouveau notre stratégie visant à fournir la plateforme de sécurité des identités la plus complète du secteur, centrée sur la gestion des accès à privilèges. Notre approche, qui donne la priorité à la sécurité, constitue un facteur de différenciation pour notre entreprise et une source de valeur ajoutée déterminante pour nos clients et partenaires ».

La plateforme de sécurité des identités de CyberArk permet de protéger n'importe quelle identité (humaine ou matérielle) sur le plus grand nombre d'appareils et d'environnements à partir d'une seule et unique plateforme. Celle-ci englobe CyberArk Identity, qui fournit un accès sécurisé à des milliers d'applications et de terminaux critiques utiles à l'ensemble des utilisateurs (employés, partenaires commerciaux, fournisseurs et clients). Grâce à CyberArk, les entreprises jouissent d'une protection accrue et sont plus productives par l'application de contrôles des privilèges intelligents au point d'authentification, des sessions d'utilisateurs à haut risque et plus encore - et ce, durant tout le cycle de vie de l'identité.

CyberArk continue d'innover pour rester à la page des besoins des clients. Elle a récemment dévoilé de nouvelles fonctionnalités d'authentification multifactorielle adaptative et sans mot de passe pour renforcer la défense contre les attaques de type « MFA fatigue » (surcharge de demandes d'authentification) employées pour pénétrer sans autorisation dans les systèmes protégés. Par ailleurs, CyberArk Identity Compliance étend les concepts de confiance zéro et de moindre privilège afin que l'accès des utilisateurs soit toujours conforme aux exigences réglementaires.

Dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner relatif à la gestion des accès à privilèges, CyberArk occupe la meilleure place dans la catégorie Capacité d'exécution et Globalité de la vision pour la quatrième fois d'affilée.

Outre cette dernière distinction de Gartner, CyberArk continue de recevoir une large reconnaissance du secteur pour ses solutions de sécurité des identités. Elle a récemment été désignée Leader général par KuppingerCole Analysts AG dans son baromètre 2022 des leaders de l'authentification sans mot de passe. Ce rapport indique que « CyberArk s'est imposée comme un leader de la sécurité des identités ». CyberArk a également remporté le prix « SC Award 2022 » de la meilleure solution de gestion des identités.

CyberArk organisera également un webinaire mondial sur le thème « Ne gérez pas les identités, sécurisez-les ! Comprendre la sécurité des identités de CyberArk pour l'appliquer à votre organisation » le mercredi 16 novembre 2022. Pour vous inscrire, suivez le lien : https://lp.cyberark.com/identity-security-defined-nov.html.

Pour télécharger des exemplaires gratuits des deux rapports de Gartner, rendez-vous à l'adresse : https://www.cyberark.com/fr/gartner-magic-quadrant-reports-for-pam-and-access-management/

Avis de non-responsabilité Gartner

GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs dans le monde et sont citées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ni service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner les fournisseurs les mieux notés. Les publications de recherche de Gartner reflètent l'opinion des analystes de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, en relation avec ces publications, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

1 – Gartner® Magic Quadrant for Access Management, auteurs Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley, James Hoover, Brian Guthrie, 1 novembre 2022

2 – Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management, auteurs Michael Kelley, James Hoover, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, 19 juillet 2022

3 – KuppingerCole Analysts AG, « Leadership Compass: Passwordless Authentication », 4 octobre 2022, auteur Alejandro Leal

À propos de CyberArk

CyberArk (NASDAQ : CYBR) est le leader mondial de la sécurité des identités. Spécialisée dans la gestion des accès à privilèges, CyberArk fournit l'offre de sécurité la plus complète pour tout type d'identité (humaine ou matérielle) pour les applications métier, les effectifs dispersés, les charges de travail dans le cloud hybride et sur l'ensemble du cycle de vie de DevOps. Les plus grandes entreprises du monde font confiance à CyberArk pour sécuriser leurs actifs les plus critiques. Pour en savoir plus sur CyberArk, visitez https://www.cyberark.com, lisez les blogs CyberArk ou suivez-nous sur Twitter @CyberArk, LinkedIn ou Facebook.

Copyright © 2022 CyberArk Software. Tous droits réservés. Tous les autres noms de marque, noms de produit ou marques commerciales appartiennent à leurs titulaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221103006345/fr/