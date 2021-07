CyberArk : est désigné comme leader du Magic Quadrant Gartner 2021 pour la gestion des accès à privilèges

CyberArk (NASDAQ : CYBR) a annoncé aujourd'hui avoir été désigné comme leader dans le Magic Quadrant Gartner 2021 pour la gestion des accès à privilèges1. Pour la troisième fois consécutive, l'entreprise a été classée à la fois à la première place pour sa capacité d'exécution et à un classement moindre pour l'exhaustivité de sa vision.

L'année dernière, CyberArk a développé d'importantes innovations produits, ce qui a permis aux entreprises internationales de toutes tailles d'adopter plus facilement une approche faisant passer en premier la sécurité afin de protéger le nombre croissant d'identités et leurs différents types – là où ils se trouvent – dans le cloud, dans tous les flux de travail de DevOps et tout au long des chaînes d'approvisionnement de plus en plus fragiles. De ses offres avancées sur site jusqu'à son portefeuille SaaS en pleine expansion, CyberArk propose la seule plateforme sécuritaire des identités, centrée sur la gestion des accès à privilèges, pour offrir une satisfaction client inégalée tout en boostant l' efficacité opérationnelle et en réduisant les risques de cybersécurité - de manière adaptée.

« CyberArk a énormément investi dans l'innovation produit tout en repensant son engagement et son soutien auprès de ses clients qui continuent à faire face à des défis d'entreprise croissants dans un monde de plus en plus complexe », a déclaré Mike O'Malley, vice-président senior du marketing mondial de CyberArk. « Depuis notre transition vers un système commercial sur abonnement et nos nouvelles offres natives du cloud, jusqu'à l'accès élargi, aux cas d'utilisation à privilèges et secrets d'affaires que nous traitons, CyberArk continue de respecter sa vision sur la sécurité des identités et assurer des résultats à ses clients ».

Gartner Peer Insights documente l'expérience client par le biais de notations vérifiées et d'évaluations par les pairs en informatique d'entreprise. Les évaluations par les pairs de CyberArk sont les suivantes :

« CyberArk est une solution de PAM parfaitement conçue pour répondre à tous les cas d'utilisation de PAM, depuis le coffre-fort de base à l'aide d'un mot de passe et la rotation des mots de passe jusqu'à l'accès sécurisé avec identification unique, en passant par la gestion des sessions privilégiées avec enregistrement des sessions de bout en bout permettant de créer des serveurs de saut ou des hôtes bastion sécurisés ». - Directeur, programme IGA, secteur de la santé (lire l'évaluation complète par les pairs)

« CyberArk dispose d'une excellente équipe de gestion de la relation client. Nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec eux tout au long du processus de participation. Avec [cette] solution de PAM, nous avons pu éviter et éliminer le besoin de stocker les données liées à l'accès dans notre système local et réaliser la transition vers un endroit centralisé prenant en charge le cryptage et éliminant tout problème lié à la sécurité ». - Associé logiciel senior, secteur du bâtiment (lire l'évaluation complète par les pairs)

« Cet outil a considérablement diminué le temps que nous consacrons à la gestion et au suivi des informations d'identification en interne. La gestion des comptes s'est révélée très facile et nous permet de rester conformes avec nos audits PCI DSS ». - Directeur opérationnel, secteur des communications (lire l'évaluation complète par les pairs)

CyberArk a récemment reçu plusieurs prix et obtenu la reconnaissance du secteur, avec, entre autres, les SC Awards Europe récompensant la meilleure solution de gestion des accès à privilèges et la meilleure solution de sécurité du cloud computing, ainsi que les Cybersecurity Excellence Awards récompensant la meilleure gestion des accès à privilèges et la meilleure entreprise de cybersécurité.

Pour télécharger une copie gratuite du Magic Quadrant Gartner 2021 pour la gestion des accès à privilèges, visitez le site à l'adresse https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-leader-fr

1 – Gartner, Magic Quadrant pour la gestion à l'accès à privilèges, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, Swati Rakheja,19 juillet 2021

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Les évaluations de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux basées sur leurs propres expériences, et ne représentent en aucun cas les opinions de Gartner ou de ses affiliés.

À propos de CyberArk

CyberArk (NASDAQ : CYBR) est le leader mondial de la protection des identités. Centré sur la gestion de l'accès à privilèges, CyberArk fournit l'offre de sécurité la plus complète pour toute identité - humaine ou machine - à travers les applications d'entreprise, les effectifs dispersés, les charges de travail dans le cloud hybride et tout au long du cycle de vie de DevOps. Les plus grandes entreprises du monde font confiance à CyberArk pour sécuriser leurs actifs les plus critiques. Pour en savoir plus sur CyberArk, visitez le site à l'adresse https://www.cyberark.com, lisez les blogs de CyberArk ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @CyberArk, sur LinkedIn ou sur Facebook.

Copyright © 2021 CyberArk Software. Tous droits réservés. Tous les autres noms de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210721005997/fr/