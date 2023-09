CyberArk (NASDAQ: CYBR, société spécialisée dans la sécurité des identités, a annoncé aujourd’hui avoir été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ de 2023 de Gartner® pour la gestion des accès privilégiés.1 CyberArk reçoit une reconnaissance dans ce rapport pour la cinquième fois consécutive. En outre, CyberArk constitue le seul fournisseur positionné en tant que Leader dans les deux rapports Gartner Magic Quadrant Privileged Access Management (PAM) et Access Management2.

La plateforme de sécurité des identités de CyberArk donne aux organisations les moyens de sécuriser toutes les identités - y compris la main-d’œuvre, l’informatique, les développeurs et les non-humains - contre les cybermenaces grâce à des contrôles intelligents des privilèges. Avec CyberArk, les clients bénéficient d’une plateforme unique et unifiée pour la sécurité des identités qui offre une efficacité opérationnelle et un retour sur investissement plus rapide. Les solutions PAM, au cœur de la plateforme, sécurisent les accès privilégiés permanents, juste à temps et zéro permanent dans les environnements hybrides et multicloud, et améliorent la gestion des privilégiés pour réduire de manière significative la source n° 1 de cyber-risque : le vol d’informations d’identification.

« Nous éprouvons une grande fierté à être à nouveau nommés Leader par Gartner. Nous pensons que cette reconnaissance souligne notre engagement et nos antécédents en matière d’innovation continue pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients », indique Matt Cohen, président-directeur général de CyberArk. « Dans le contexte actuel des activités et des menaces, la moindre identité est une cible pour les attaquants. C’est pourquoi nous continuons à étendre les contrôles intelligents des privilèges à toutes les identités - humaines et machines - en développant de profondes intégrations de produits à travers notre plateforme, donnant aux équipes de sécurité le contrôle opérationnel et la visibilité dont elles ont besoin pour sécuriser les identités à travers l’entreprise. »

CyberArk considère que sa reconnaissance constante en tant que Leader est le résultat de l’attention qu’elle porte aux éléments fondamentaux de base, notamment :

Innovation permanente : CyberArk ne cesse de s’appuyer sur ses forces fondamentales en matière de PAM et d’innovation à travers ses offres PAM as-a-Service et auto-hébergées. CyberArk a étendu les contrôles intelligents des privilèges à l’ensemble du cycle de vie des identités, pour tous les types d’identités. Les innovations les plus récentes concernent les cas d’utilisation émergents pour l’accès sécurisé et convivial des développeurs aux charges de travail et aux services du cloud public. Les nouvelles capacités englobent la gestion des accès privilégiés juste à temps et les flux d’automatisation low-code et no-code qui permettent l’orchestration automatisée des identités. CyberArk Secrets Management , élément essentiel de PAM, se différencie par sa capacité à permettre aux organisations de sécuriser, gérer et rooter de manière centralisée les secrets utilisés par la plus large gamme d’identités applicatives. Un peu plus tôt cette année, CyberArk a annoncé des capacités de gestion des secrets étendues , une nouvelle automatisation de la création de politiques alimentée par l’IA pour une meilleure sécurité des privilèges des terminaux et la possibilité pour les administrateurs PAM de faire du courtage, d’enregistrer et de protéger les sessions privilégiées natives en un seul clic.

à l’échelle mondiale, CyberArk déploie des ressources commerciales, techniques et de déploiement flexibles et étroitement alignées pour aider les clients à accélérer le délai de valorisation. Au cours de l’année écoulée, CyberArk a introduit de nouveaux programmes de formation et des mises à jour du plan directeur , en plus de l’accès gratuit permanent à des ressources telles que la communauté technique CyberArk et le blog sur la réussite CyberArk. Selon Gartner Peer Insights™, CyberArk bénéficie d’un taux de 91 % de personnes « qui recommanderaient l’entreprise ». Performances et livraisons élevées : Les services de sécurité de CyberArk, associés à son réseau mondial de partenaires (channel, MSP, intégrateurs de systèmes mondiaux et sociétés de conseil), aident un grand nombre des plus grandes entreprises du monde à concevoir, déployer et optimiser les programmes de sécurité PAM et de sécurité des identités. CyberArk poursuit une croissance forte et constante au sein de sa communauté de partenaires grâce à des programmes de formation et d’habilitation élargis. Aujourd’hui, plus que jamais, l’écosystème mondial de partenaires technologiques C3 Alliance de CyberArk est essentiel pour aider les équipes de sécurité à consolider et à maximiser les investissements existants afin d’atténuer les risques émergents et de relever les défis de la sécurité de l’identité en constante évolution.

