CyberArk reçoit le titre de Leader dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner, pour la Gestion des accès à privilèges

CyberArk (NASDAQ : CYBR), le chef de file mondial de la sécurité de l’identité, a annoncé aujourd’hui avoir reçu le titre de Leader dans le Magic Quadrant™ 2022 de Gartner®, pour la Gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management, PAM)1. Pour la quatrième fois consécutive, l’entreprise s’est hissée au plus haut niveau en termes de capacité d’exécution, et au tout premier rang en termes d’exhaustivité de sa vision.

Selon le rapport, « Alors que les principaux produits PAM continuent d’être des outils de sécurité importants, l’évolution de la demande sur le marché a mis l’accent sur le cloud, de la livraison SaaS des outils de PAM, à l’extension des fonctionnalités de sécurité du cloud dans les outils de PAM, en passant par la gestion des secrets et les solutions de Gestion des droits d’infrastructure cloud (Cloud Infrastructure Entitlement Management, CIEM). »

Conçue pour l’entreprise dynamique, la CyberArk Identity Security Platform permet un accès sécurisé partout, pour n’importe quelle identité, et à la plus vaste gamme de ressources ou d’environnements. Centrée sur les contrôles des privilèges intelligents, la Plateforme répond au faisceau d’exigences le plus large en matière de Sécurité des identités (Identity Security), le tout à partir d’un portail d’administration unique offrant un audit unifié, ainsi qu’une détection et une réponse continues aux menaces.

En aidant les clients à activer le mode Zero Trust (zéro confiance) via la stricte application d’une politique du moindre privilège, CyberArk continue d’innover dans ses solutions autohébergées, et d’étendre son portefeuille SaaS d’offres de gestion des accès privilégiés, de sécurité des privilèges sur les terminaux, de gestion des secrets, et de sécurité des privilèges cloud. La semaine dernière, CyberArk a annoncé de nouvelles offres en matière de Sécurité des identités, en réponse aux besoins des clients cherchant à sécuriser une gamme croissante d’identités qui nécessitent un accès privilégié, une élévation privilégiée, et un accès à un large éventail de secrets. Ces annonces concernent notamment CyberArk Secrets Hub, CyberArk Secure Cloud Access, et Identity Security Intelligence, l’un des services partagés fondamentaux de la Plateforme.

« La gestion des accès à privilèges doit être au cœur des stratégies de Sécurité des identités, afin que les organisations puissent réduire efficacement leur passif de cybersécurité et fassent progresser leurs initiatives commerciales numériques de manière sûre et efficiente », a déclaré Barak Feldman, vice-président principal de CyberArk. « Nous avons construit une formidable base de confiance avec plus de 7 500 entreprises clientes mondiales qui comptent sur CyberArk en tant que partenaire à long terme. Les principales organisations mondiales s’appuient sur nos solutions étendues de gestion des accès à privilèges, dans le cadre de notre Identity Security Platform, permettant de protéger un nombre croissant d’identités humaines et machines dans des environnements hybrides et multicloud. Nous sommes fiers de notre capacité à fournir en permanence à nos clients et partenaires l’assistance, la formation, et les modèles flexibles d’achat et de mise en œuvre, dont ils ont besoin pour réussir et se sentir plus en sécurité. »

Par ailleurs, CyberArk a récemment dévoilé la version 12.6 de Privileged Access Manager Self-Hosted, avec des améliorations en termes de gestion des informations d’identification, de gestion des sessions, et d’analyse des menaces, ajoutée à la solution CyberArk Endpoint Privilege Manager pour Linux.

Pour télécharger un exemplaire gratuit du Magic Quadrant 2022 de Gartner, pour la Gestion des accès à privilèges, rendez-vous sur : https://www.cyberark.com/gartner-2022-mq-pam-fr

1 – Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management, par Michael Kelley, James Hoover, Felix Gaehtgens et Abhyuday Data, 19 juillet 2022

Avis de non-responsabilité, relatif à Gartner

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autre désignation. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisme de recherche de Gartner, et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un objet particulier.

À propos de CyberArk

CyberArk (NASDAQ : CYBR) est le leader mondial de la Sécurité des identités. Axée sur la gestion des accès à privilèges, CyberArk fournit la solution de sécurité la plus complète pour n’importe quelle identité, humaine ou machine, à travers les applications métier, les effectifs travaillant à distance, les charges de travail cloud hybrides, et tout au long du cycle de vie DevOps. Les plus grandes organisations mondiales font confiance à CyberArk pour les aider à sécuriser leurs actifs les plus critiques. Pour en savoir plus sur CyberArk, rendez-vous sur https://www.cyberark.com, lisez les blogs de CyberArk, ou suivez-nous sur Twitter via @CyberArk, sur LinkedIn, ou sur Facebook.

Copyright © 2022 CyberArk Software. Tous droits réservés. Tous les autres noms de marque, noms de produits ou marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220721006103/fr/