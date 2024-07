CyberCatch Holdings, Inc. est une société de cybersécurité qui propose une solution SaaS (Software-as-a-Service) basée sur l'intelligence artificielle qui permet une conformité continue et une atténuation des cyber-risques pour les organisations dans les segments critiques. La société se spécialise dans les petites et moyennes entreprises (PME) aux États-Unis et au Canada. Sa solution de plateforme native dans le nuage aide d'abord une PME à mettre en œuvre une base de contrôles de cybersécurité conformément à une réglementation, une norme ou un cadre, puis teste automatiquement et en continu les contrôles pour identifier les lacunes et la non-conformité aux exigences en matière de cybersécurité. Sa plate-forme comprend plusieurs modules, tels que CyberBenchmark, CyberVirtualCISO, CyberThreatTV, CyberXRay, CyberPhisher et CyberCheck24/7. CyberBenchmark fournit un moteur de flux de travail, un conseiller en cybersécurité basé sur l'IA et un tableau de bord pour montrer les progrès de l'organisation en temps réel.

Secteur Logiciels