Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. CYBERGUN
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALCYB   FR0014004QR6

CYBERGUN

(ALCYB)
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:27 01/03/2023
0.1580 EUR   -0.19%
23/02Cybergun : Fiche de renseignements d'Emmanuel Couraud
PU
10/02Cybergun : Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions
PU
07/02Cybergun : Fiche de renseignement de Fabrice Guarneri
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

CYBERGUN : Document AMF CP. 2023DD886982

01/03/2023 | 19:17
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD886982

01 mars 2023

FR0014004QR6 - DD155411

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

EQUITIS GESTION SAS société par actions simplifiée personne morale liée à HUGO BRUGIERE, PDG CYBERGUN

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CYBERGUN

LEI : 969500EFVEBGWDZ6MB82

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014004QR6

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.1608 Euro

VOLUME : 277 922.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.1608 Euro

VOLUME : 277 922.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Cybergun SA published this content on 01 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 March 2023 18:16:09 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur CYBERGUN
23/02Cybergun : Fiche de renseignements d'Emmanuel Couraud
PU
10/02Cybergun : Rapport du conseil d'administration sur les projets de résolutions
PU
07/02Cybergun : Fiche de renseignement de Fabrice Guarneri
PU
03/02Cybergun : Fiche de renseignements de Dimitri Romanyszyn
PU
31/01Cybergun : Projet de transformation statutaire pour protéger les actifs stratégiques du pô..
AT
26/01Cybergun : Succès de la campagne d’adhésion à la fiducie et début de l’equitization des ob..
AT
11/01Equitization : blanc bonnet et bonnet blanc
ZB
05/01Sur les marchés, le Père Noël arrive à la bourre
ZB
05/01En Direct des Marchés : Stellantis, Technip Energies, Dassault, Ai..
ZB
04/01Cybergun : Ouverture des adhésions à la fiducie pour les porteurs obligations remboursable..
AT
Plus d'actualités
Données financières
CA 2021 33,0 M 35,1 M -
Résultat net 2021 -7,23 M -7,67 M -
Dette nette 2021 3,46 M 3,67 M -
PER 2021 -3,67x
Rendement 2021 -
Capitalisation 7,31 M 7,76 M -
VE / CA 2020 0,52x
VE / CA 2021 0,91x
Nbr Employés 78
Flottant 79,1%
Graphique CYBERGUN
Durée : Période :
CYBERGUN : Graphique analyse technique CYBERGUN | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CYBERGUN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Hugo Brugière Chairman & Chief Executive Officer
Baudouin Hallo Chief Operating Officer & Deputy CEO
Dimitri Romanyszyn Director
Emmanuel Couraud Vice Chairman
Jérôme Fabreguettes-Leib Head-Shareholder & Investor Relations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CYBERGUN5.39%8
BRP INC.14.53%6 857
POLARIS INC.13.65%6 492
BRUNSWICK CORPORATION21.39%6 220
THOR INDUSTRIES, INC.20.53%4 870
YETI HOLDINGS, INC.-5.64%3 370