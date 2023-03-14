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    ALCYB   FR0014004QR6

CYBERGUN

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CYBERGUN : Document AMF CP. 2023DD889082

14/03/2023 | 18:27
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2023DD889082

14 mars 2023

FR0014004QR6 - DD155633

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

EQUITIS GESTION SAS société par actions simplifiée personne morale liée à HUGO BRUGIERE, Président du CA de CYBERGUN

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CYBERGUN

LEI : 969500EFVEBGWDZ6MB82

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014004QR6

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.1321 Euro

VOLUME : 491 133.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.1321 Euro

VOLUME : 491 133.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 mars 2023

COMMENTAIRES :

Equitis Gestion agit comme fiduciaire d'une fiducie-gestion chargée de l'equitization, en toute indépendance et de manière

structurée et organisée dans le temps, des obligations remboursables en actions souscrites et transférées à la fiducie-gestion, notamment par HBR Investment Group, société présidée et contrôlée par Hugo Brugière, président du conseil d'administration de Cybergun, conformément aux communiqués de presse de Cybergun en date des 7 décembre 2022 et 26 janvier 2023.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Cybergun SA published this content on 14 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 March 2023 17:25:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2021 -7,23 M -7,75 M -
Dette nette 2021 3,46 M 3,71 M -
PER 2021 -3,67x
Rendement 2021 -
Capitalisation 5,50 M 5,90 M -
VE / CA 2020 0,52x
VE / CA 2021 0,91x
Nbr Employés 78
Flottant 79,1%
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Baudouin Hallo Chief Operating Officer & Deputy CEO
Dimitri Romanyszyn Director
Emmanuel Couraud Vice Chairman
Jérôme Fabreguettes-Leib Head-Shareholder & Investor Relations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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YETI HOLDINGS, INC.-8.33%3 274