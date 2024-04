CYBERGUN ajuste son calendrier de communication financière

30 avril 2024

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, informe ses actionnaires d'un ajustement de son calendrier de communication financière.

Comme annoncé dès le 6 février 2024, la Société a initié un processus visant à valoriser son activité dans le domaine Civil dans le cadre d'un mouvement de consolidation du secteur afin de faire émerger des acteurs disposant de la taille critique pour engager de vastes économies d'échelle.

Dans ce cadre, des marques d'intérêt ont été reçues pour acquérir tout ou partie du pôle civil et une première lettre d'intention a été reçue, valorisant les principaux actifs corporels (stock) et incorporels (licences) du pôle Civil à plus de 10 MEUR.

Le Groupe poursuit également les discussions avec d'autres acquéreurs potentiels, alors qu'une nouvelle offre, plus favorables aux différentes parties prenantes, pourrait être déposée prochainement.

Cette probable opérations d'ampleur, qui changerait profondément le profil et les capacités financières du Groupe, a un impact significatif sur la production des comptes annuels 2023 (hypothèses de valorisation des actifs et perspectives) et nécessite un travail approfondi de la Société et ses contrôleurs légaux.

Dans ce contexte, le Groupe ne sera pas en mesure de publier son rapport financier annuel 2023 au plus tard le 30 avril 2023 comme initialement prévu et met tout en œuvre pour produire, auditer, arrêter et publier ses comptes annuels 2023 dans les meilleurs délais.

Pour rappel, CYBERGUN a annoncé le 5 avril dernier un chiffre d'affaires non audité de 21,8 MEUR, en croissance de +38% par rapport à 2022, ainsi que d'importantes dépréciations (sans impact cash), pour un montant cumulé estimé à 12 MEUR, et l'impact de la première consolidation de VERNEY CARRON (estimé à -5 MEUR) qui pèseront fortement sur les résultats du Groupe.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com.Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.