9 juin 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir et de l'entrainement des forces, annonce son chiffre d'affaires non audité pour le 1er trimestre 2022.

Normes IFRS - En KEUR Consolidé 2021[1] Consolidé 2022[2] Chiffre d'affaires T1 5 978 11 800

L'année 2022 démarre très fort pour CYBERGUN qui enregistre, sur les 3 premiers mois de l'exercice, un chiffre d'affaires consolidé de 11,8 MEUR, en croissance de +97% par rapport au chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2021.

Ce doublement des ventes est à mettre au crédit d'une solide performance commerciale des activités historiques du Groupe, essentiellement dans l'Airsoft civil, et de la prise de contrôle de la société VALANTUR, fin 2021, qui a profondément changé le profil de CYBERGUN en intégrant toute la chaîne de valeur de son pôle Militaire.

Hors VALANTUR, le chiffre d'affaires de CYBERGUN à périmètre constant a progressé de +42% entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022.

CROISSANCE DE TOUTES LES DIVISIONS STRATÉGIQUES ET DE TOUTES LES RÉGIONS

Toutes les divisions stratégiques de CYBERGUN sont en croissance entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022.

Le pôle Militaire (multiplié par 17), intégrant désormais VALANTUR, représente 28% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022 contre seulement 3% un an plus tôt.

Le pôle Civil, qui représente 72% du chiffre d'affaires du nouvel ensemble, affiche une croissance de +46%.

NOUVEAUX MOUVEMENTS STRATÉGIQUES DANS L'AIRSOFT CIVIL ET LE MILITAIRE

Le groupe CYBERGUN aborde la suite de l'exercice 2022 avec confiance et la perspective de nouvelles évolutions stratégiques majeures dans ses deux pôles d'activité.

Dans le domaine Civil, CYBERGUN va bénéficier dès le 2ème trimestre 2022 du renforcement des liens avec le leader américain EVIKE. Les deux partenaires ont annoncé, coup sur coup, l'entrée de EVIKE à hauteur de 49% au capital de SAUSA et PALCO, les deux filiales américaines de CYBERGUN dédiées au marché américain, et le lancement d'Evike-europe.com, le plus gros site marchand d'Airsoft européen avec près de 10 000 références disponibles issues des catalogues de CYBERGUN et de EVIKE.

Dans le domaine Militaire, CYBERGUN est engagé dans le processus de prise de contrôle de VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres. Le projet avance conformément au plan et le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022. Comme indiqué, CYBERGUN ne prévoit pas de recours à un financement de cette opération avec suppression du DPS et n'imposera donc pas de dilution à ses actionnaires.

Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Pour la deuxième année consécutive, le groupe CYBERGUN a repris la voie de la croissance, et quelle croissance ! +42% à périmètre constant et +97% en intégrant la nouvelle division Militaire du groupe ! Nous sommes évidemment profondément optimistes pour le reste de l'année avec encore quelques dossiers d'envergure qui viendront parachever l'ensemble.

Fort de cette dynamique, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que nous visons, dès cette année, un chiffre d'affaires de près de 60 MEUR dont 1/3 avec la division Militaire. »

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes sous licences exclusives. Historiquement positionné sur le segment Civil (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 48,3 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

[1] Hors VALANTUR

[2] Y compris VALANTUR

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmqfY8iblmmXmmtqlMaZmpNqaWdkkmWUaZPKxGaaYpuUbp1omG2Vm8qaZnBlnmdm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74920-cyb_cp_ca_t1_2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews