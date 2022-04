Cybergun : CYBERGUN ET EVIKE FINALISENT LEUR ACCORD DE PARTENARIAT SUR LE SEGMENT " GRAND PUBLIC " AUX ETATS-UNIS POUR RECONQUÉRIR LE MARCHÉ DES CHAIN STORES

8 avril 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un nouvel accord de partenariat avec le groupe EVIKE, leader américain dans la conception et la distribution de répliques d'armes à air comprimé (« Airsoft »), pour la distribution de produits « grand public » aux Etats-Unis[1].

L'accord annoncé ce jour acte l'entrée de EVIKE à hauteur de 49% au capital de SAUSA et PALCO, les deux filiales américaines de CYBERGUN dédiées au marché américain, pour environ 4,5 MUSD (4,1 MEUR), incluant le montant des stocks qui sont rachetés par EVIKE pour être gérés depuis les plateformes logistiques de ce dernier. EVIKE se voit également accorder un droit d'acquisition du solde du capital exerçable pendant 5 ans.

Dans ce cadre, Evike Chang, CEO d'EVIKE assurera la Direction Générale des filiales qui restent contrôlées et consolidées par CYBERGUN. Le groupe conserve également un compte-courant d'associé d'environ 3 MUSD qu'il n'a pas demandé à voir rembourser immédiatement afin de permettre aux activités, notamment « chain stores » de redémarrer plus vite. Cette dette a vocation à être remboursée en fonction des résultats de l'activité, notamment en cas d'utilisation de tout ou partie du déficit fiscal reportable local qui s'élève, au 31 décembre 2021 à plus de 15 MUSD.

CYBERGUN parachève ainsi la redéfinition de sa stratégie sur le marché « grand public » aux Etats-Unis. En 2021, le partenariat entre CYBEGUN et EVIKE sur le marché américain (à l'époque hors « chain stores ») a démontré son efficience avec une croissance de +79% des ventes sur le périmètre de l'accord, soit plus de 2 fois supérieure à la croissance globale du Groupe à périmètre constant. Grâce à cet accord, EVIKE va offrir aux filiales américaines les moyens de reconquérir le vaste marché des « chain stores », sur lequel CYBERGUN avait limité ses investissements. Ainsi, CYBERGUN va pouvoir, au travers de sa participation de 51%, bénéficier de l'opportunité de redéveloppement sur ce segment sans engagement financier.

Pour rappel, CYBERGUN et EVIKE sont également liés aux termes d'un second accord par lequel CYBERGUN s'est vu confier, en 2020, la distribution exclusive de la majorité de la gamme de produits d'EVIKE sur le segment B2B en Europe.

Hugo BRUGIERE, PDG de CYBERGUN, déclare : « EVIKE est un partenaire puissant qui connait parfaitement le marché américain et saura donner à nos filiales les moyens nécessaires pour réussir leur redéploiement commercial. Nous allons ainsi pouvoir nous concentrer sur l'Europe, que ce soit sur le segment Civil où nous sommes déjà un acteur de référence, ou sur le marché Défense où le projet d'acquisition de VERNEY-CARRON doit nous faire entrer dans une nouvelle dimension. »

