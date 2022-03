4 mars 2022.

VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, annonce avoir accepté et signé l'offre ferme de sa reprise par CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres.

VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse français. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL qui équipent de nombreuses forces de l'ordre. VERNEY-CARRON est la dernière entreprise française à posséder en son sein tous les savoir-faire et capacités pour concevoir et fabriquer des armes de petits calibres pour les marchés de la Chasse et de la Défense, et des dispositifs non létaux pour le marché du Maintien de l'Ordre. Au cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité & défense LEBEL, une offre complète d'armes militaires intégrant un fusil d'assaut (VCD 15), un fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9), disponibles dès cette année.

CYBERGUN est une entreprise française spécialisée dans la production et la distribution de répliques d'armes destinées à la pratique de l'airsoft. Depuis 2014 et sa reprise par RESTARTED INVESTMENT, CYBERGUN s'est engagé dans le développement d'une division militaire dédiée aux forces armées et aux forces de l'ordre. Récemment, cette division militaire a pris une nouvelle dimension avec la prise de contrôle, par CYBERGUN, de la société ARKANIA-VALANTUR à qui CYBERGUN a transféré ses activités militaires. Cette acquisition a permis à CYBERGUN de maîtriser l'ensemble de la chaine de valeur, de la conception à la commercialisation en passant par la production.

Le partenariat industriel stratégique projeté entre CYBERGUN et VERNEY-CARRON repose essentiellement sur une sanctuarisation de l'activité « CHASSE & NATURE » historique, autour de la marque « VERNEY-CARRON », et une nette montée en puissance de l'activité « DEFENSE & SECURITE » et de la marque « LEBEL », permettant ainsi de recréer une véritable filière française de l'équipement des forces armées.

Le projet porté par CYBERGUN prévoit de pérenniser les postes au sein de la société VERNEY-CARRON et de soutenir un vaste programme d'investissements d'environ 20 MEUR sur les 4 à 5 prochaines années afin notamment d'accroître les capacités de production de la société. CYBERGUN étudie aujourd'hui plusieurs options de financement de cet investissement. L'objectif est de pouvoir à terme produire 15 000 à 20 000 armes de chasse par an et plus de 50 000 armes (d'assaut, de précision, pistolet mitrailleur et non-létale). Le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022.

Hugo BRUGIERE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Ce rapprochement constitue une étape décisive dans le déploiement de CYBERGUN sur le marché de l'équipement des forces armées. Après avoir démontré notre légitimité grâce à la fourniture d'armes factices, héritage de notre activité historique dans le domaine civil, et nous être doté d'un bureau d'études et d'une usine, dans le cadre de notre rapprochement avec VALANTUR, cette reprise de VERNEY-CARRON nous fera entrer dans une nouvelle dimension. CYBERGUN travaille depuis plusieurs mois sur ce dossier et le contexte géopolitique actuel accroit avec force la pertinence de cette démarche. La résilience de la France dans le domaine des armes de guerre de petits calibres – dont VERNEY-CARRON est le dernier fabricant – et l'indépendance de notre pays sur ce segment sont aujourd'hui plus que jamais nécessaire. À la suite des dernières annonces faites par la France, nous comprenons que notre pays compte amplifier ses investissements en matière de défense et devenir une puissance plus indépendante et plus souveraine. Notre rapprochement avec VERNEY-CARRON nous met d'ores et déjà en capacité de produire et livrer conjointement plusieurs milliers de fusils d'assaut aux forces armées. Je tiens donc à saluer la confiance que nous fait la famille VERNEY-CARRON en nous permettant, à leur côté, de créer un nouvel acteur majeur dans la constitution d'une offre souveraine au service de l'indépendance française. »

Jean VERNEY-CARRON, Président du Directoire de VERNEY-CARRON SA ajoute : « Nous avons étudié méticuleusement les différentes offres et avons considéré que le projet porté par CYBERGUN était de loin le meilleur. Il nous offre l'opportunité de nous associer à un acteur solide et ambitieux pour pérenniser notre marque qui vient de célébrer son bicentenaire et nous inscrire dans un projet qui fera à nouveau rayonner notre groupe. Même si nous n'oublions pas notre premier marché, la chasse, qui va pouvoir reprendre la voie de la croissance, nous sommes aussi convaincus que l'indépendance en armement de petits calibres en France est aujourd'hui une absolue nécessité à laquelle nous contribuerons avec plaisir et fierté. »

La finalisation de ce rapprochement est soumis à l'accord des banques créancières de la société VERNEY-CARRON sur un plan de renégociation de la dette bancaire de cette dernière. CYBERGUN tiendra le marché informé de toutes avancées dans le cadre de ce projet.

À propos de CYBERGUN :

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires proforma de plus de 47 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

À propos de VERNEY-CARRON :

Créé en 1820, VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse français. Basée à Saint-Étienne, capitale de l'arme française, VERNEY-CARRON fabrique et distribue une large gamme de fusils et carabines de chasse sous la marque déposée VERNEY-CARRON. La société a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 9 MEUR sur les 4 dernières années, et estime son résultat net à -1,5 MEUR sur l'exercice 20211[1]. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL qui équipent de nombreuses forces de l'ordre en France et à l'étranger (40% du CA à l'export). Au cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité & défense LEBEL, une offre complète d'armes militaires intégrant un fusil d'assaut (VCD 15), un fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9), qui sortira en 2022. Les titres Verney-Carron sont cotés sur Euronext Access (FR0006174496 – MLVER) et sont éligibles au PEA-PME.

[1]1 Exercice clos le 28 février 2022 - Données non auditées.

