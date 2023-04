Cybergun : CYBERGUN OPTIMISE SON PORTEFEUILLE DE LICENCES EXCLUSIVES EN SIGNANT UN ACCORD DE LICENCE EXCLUSIVE ET MONDIALE AVEC SHADOW SYSTEMS

3 avril 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un nouveau contrat de licence exclusive mondiale avec un grand nom de l'armement américain, Shadow Systems LLC (Shadow Systems).

Shadow Systems est une entreprise américaine basée au Texas spécialisée dans la production de pièces et d'accessoires pour les armes à feu, en se concentrant principalement sur la plateforme GLOCK. La société a été fondée en 2015 par des vétérans de l'armée américaine et des experts en armement, avec l'objectif de créer des armes de haute qualité et des accessoires pour les utilisateurs exigeants.

La gamme de produits de Shadow Systems comprend des pièces et des accessoires pour les pistolets GLOCK, tels que des canons, des culasses, des châssis de cadre, des kits de détente, des chargeurs, des viseurs et des lumières tactiques. En plus de ces pièces individuelles, Shadow Systems propose également des pistolets complets basés sur la plateforme GLOCK, ainsi que des kits de conversion pour les pistolets GLOCK existants.

Les pistolets Shadow Systems sont connus pour leur qualité de fabrication, leur fiabilité et leur précision. La société utilise des matériaux de haute qualité et des technologies de pointe pour produire des pièces et des pistolets qui répondent aux normes élevées des professionnels de l'application de la loi, des militaires et des tireurs sportifs.

CYBERGUN a ainsi l'opportunité unique de proposer à ses clients à travers le monde une nouvelle gamme complète puisque ce nouveau contrat de licence couvre à la fois les répliques en Airsoft et en Airgun mais également tous les accessoires et consommables.

Les produits issus de cette nouvelle licence exclusive viendra petit à petit remplacer ceux sous licence GLOCK sur le marché au bénéfice de la Société et de ses actionnaires.

Pour rappel, le groupe CYBERGUN détient des licences de marques exclusives et mondiales de plus de 20 manufacturiers d'armes réelles, lui permettant de reproduire fidèlement chacune des armes des ayants-droits. Comme rappelé à plusieurs reprises, ces contrats de licences sont signés pour plusieurs années (10 ans en moyenne) avec en contrepartie un paiement annuel de royalties. Ce mode d'acquisition des licences ne permet donc pas – dans les normes comptables – de valoriser cet actif que la société estime à plus de 20 MEUR à date et qui ne sont donc pas reflétés dans les comptes et la valeur de l'entreprise.

