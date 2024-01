CYBERGUN est le leader mondial de la conception et de la distribution de répliques d'armes factices destinées aux amateurs de jeux vidéo, de tir sportif ou de plein air, et aux collectionneurs. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - répliques d'armes : répliques à l'échelle 1/1 projetant des billes en plastique de 6 mm. A fin mars 2023, CYBERGUN détient 21 licences exclusives mondiales ou européennes (notamment Smith & Wesson, Famas, Desert Eagle, Colt, Taurus, Uzi, Mossberg, Tanfoglio, Schmeisser, Thompson, Sig Sauer, Kalashnikov, Blaser et Beretta) ; - accessoires et consommables : lunettes, cibles, billes en plastique, recharges de gaz, etc. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. La commercialisation des produits est principalement assurée au travers de grossistes, de magasins spécialisés (armuriers, magasins de pêche et de chasse, magasins de jouets et de jeux vidéo), et via les grandes chaînes de distribution.

Secteur Produits de récréation