Cybergun : RÉSULTATS 2021 : CYBERGUN RETROUVE LA PROFITABILITÉ

19 mai 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2021. Les comptes annuels et consolidés, certifiés sans réserve, ont été arrêtés par le conseil d'administration réuni le mardi 17 mai 2022.

L'année 2021 a été marquée par la prise de contrôle de la société VALANTUR, fin 2021, qui a profondément changé le profil de CYBERGUN en intégrant toute la chaîne de valeur de son pôle militaire. CYBERGUN présente aujourd'hui les données proforma sur une base annuelle afin de donner une vision claire du nouveau périmètre.

Normes IFRS - En KEUR Consolidé

12 mois 2020[1] Consolidé

12 mois 2021[2] Proforma

12 mois 2021[3] Chiffre d'affaires 23 526 33 040 48 305 Résultat opérationnel courant (5 312) 1 068 1 737 Autres produits et charges opérationnels (1 579) (2 329) (1 649) Résultat opérationnel (6 891) (1 261) 88 Résultat financier net (7 647) (6 239) (5 584) Impôts (400) 285 193 Résultat net de la période (14 938) (7 215) (5 304) Résultat net, part du groupe (14 938) (7 228) (6 215)

À cette occasion, Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Nous y sommes ! Après 6 ans de travail acharné, nous avons enfin généré un résultat opérationnel courant positif. C'est le fruit d'un travail de longue haleine dans lequel tout le monde a donné ce qu'il avait à donner. Je remercie toutes les parties prenantes pour leur engagement à nos côtés qui ont permis d'atteindre ces bons résultats. Ils nous laissent désormais entrevoir l'avenir avec espérance.

HBR INVESTMENT GROUP a réaffirmé par ailleurs, au cours du conseil d'administration qui a arrêté les comptes, son soutien indéfectible à la société et sa volonté de rester l'actionnaire de référence avec une position désormais stabilisée de plus de 20%. »

CROISSANCE DE TOUTES LES DIVISIONS STRATÉGIQUES

Le chiffre d'affaires proforma 2021 s'élève à 48,3 MEUR[4], contre 23,5 MEUR réalisé en 2020 par CYBERGUN sur son ancien périmètre d'activité, soit une multiplication par deux de la taille du Groupe. Hors VALANTUR, le chiffre d'affaires de CYBERGUN à périmètre constant a progressé de 38% entre 2020 et 2021.

Toutes les divisions stratégiques de CYBERGUN sont en croissance en 2021 par rapport à 2020.

Le pôle Défense, intégrant désormais VALANTUR, représente environ un tiers du chiffre d'affaires proforma et affiche une progression de +10% par rapport à 2020. Le pôle Civil, qui représente environ deux tiers du chiffre d'affaires du nouvel ensemble, affiche une croissance de +30% avec une augmentation des ventes aux Etats-Unis, grâce au nouvel accord de distribution signé avec EVIKE, en Europe, où le Groupe monte en puissance en B2B et en B2C, et en Asie, où CYBERGUN est désormais concentré sur la gestion de contrats de distribution.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT POSITIF POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 2014

Sur la base de ce volume d'activité proforma, le groupe CYBERGUN parvient à dégager un résultat opérationnel courant positif, pour la première fois depuis 2014, à 1,7 MEUR, intégrant l'activation de dépenses liées essentiellement à des programmes de développement dans le domaine Militaire pour 2,5 MEUR. CYBERGUN tire sa rentabilité de la très saine performance de ses activités civiles en Europe et en Asie. Les Etats-Unis sont proches de l'équilibre avant de bénéficier du nouvel accord conclu début 2022 avec EVIKE pour relancer l'activité auprès des « chain stores » outre-Atlantique.

Le groupe a supporté en 2021 pour 1,6 MEUR de charges opérationnelle non courantes, principalement liées au renforcement de la structure financière (-0,7 MEUR) et à la réorganisation opérationnelle des activités civiles en Europe (-1,0 MEUR)

Après prise en compte de ces éléments, du résultat financier de -5,6 MEUR (composé presque intégralement de charges calculées sur le contrat de financement) et de l'impôt, le résultat net annuel ressort à -5,3 MEUR. CYBERGUN a ainsi divisé sa perte nette par 2,8 en 12 mois sur son nouveau périmètre d'activité.

Après prise en compte de la part du résultat revenant aux minoritaires dans l'activité Militaire, CYBERGUN a généré un résultat net, part du groupe, de -6,2 MEUR contre -14,9 MEUR un an plus tôt.

RENFORCEMENT DES ACTIFS GRÂCE AUX FONDS LEVÉS

Afin de financer cette transformation, CYBERGUN a levé 11 MEUR sur l'exercice 2021. Ces fonds ont permis de renforcer les actifs non courants, au travers de l'acquisition de VALANTUR, et de reconstituer les stocks (20,6 MEUR à fin 2021 contre 8,4 MEUR un an plus tôt) pour soutenir la croissance future, tout en conservant une trésorerie disponible de 6,2 MEUR (7,1 MEUR un an plus tôt).

Le tout s'est fait dans un cadre financier sain, illustré par des fonds propres de 34,0 MEUR (19,8 MEUR à fin 2020) pour des dettes financières de 4,9 MEUR[5], essentiellement constituées d'emprunts à long terme portés par le pôle Militaire alors que le périmètre historique de CYBERGUN a été intégralement désendetté en 2021 grâce à la fin de la fiducie ayant permis le remboursement des obligataires.

Pour mémoire, CYBERGUN a mis fin en novembre 2021 au contrat d'OCABSA. Dans ce contexte, sachant que l'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions en circulation n'aurait pour seul effet que la création de 239 actions nouvelles, soit une dilution potentielle de seulement 0,0005%, il n'existe plus d'éléments dilutifs significatifs. Le financement du projet de reprise de VERNEY CARRON sera assuré par d'autres sources de financement que les OCABSA.

NOUVEAUX LEVIERS EN 2022, FRUITS DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

CYBERGUN aborde l'exercice 2022 avec optimisme. Outre la situation saine illustrée par les comptes 2021, le groupe peut compter sur les leviers additionnels offerts par son alliance avec EVIKE aux Etats-Unis, où les deux partenaires ont étendu leur collaboration en début d'année au segment des « chain stores », et en Europe, où de nouvelles initiatives majeures sont en préparation.

Une nouvelle transformation en profondeur est également en cours de matérialisation au travers de la prise de contrôle de VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres. Le projet avance conformément au plan et le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes sous licences exclusives. Historiquement positionné sur le segment Civil (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 48,3 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

[1] Pour rappel, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, une modification de la date de clôture de l'exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, la société a reconstitué des comptes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 afin de servir de base de comparaison.

[2] Comptes certifiés

[3] Données proforma calculées en intégrant VALANTUR au 1er janvier 2021.

[4] Contre une première estimation à 47,2 MEUR publiée le 26 janvier 2022

[5] Hors dettes locatives pour 4,8 MEUR

