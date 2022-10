Cybergun : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 : MULTIPLICATION PAR 5 DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ET PREMIER BÉNÉFICE NET DEPUIS 9 ANS

31 octobre 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce ses résultats semestriels (période du 1er janvier au 30 juin 2022) arrêtés ce jour par le conseil d'administration.

Normes IFRS - En KEUR S1 2021 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 14 354 22 572 +8 218 Résultat opérationnel courant 224 1 078 +853 Autres produits et charges opérationnels (827) (1 313) (486) Résultat opérationnel (603) (236) +367 Résultat financier net (1 944) 1 318 +3 263 Impôts (13) (161) (148) Résultat net de la période (2 560) 922 +3 482 Résultat net, part du groupe (2 608) 733 +3 341

À cette occasion, Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Nos résultats semestriels témoignent, après le retour à l'équilibre de notre résultat opérationnel courant en 2021, de notre capacité à maintenir cette dynamique et à monter en puissance. Cette performance est d'autant plus remarquable que le 1er semestre est traditionnellement le moins contributeur pour les activités dans le domaine Militaire. Ceci confirme la pertinence de nos choix, avec désormais un pôle Civil rentable et pérenne à côté du pôle Militaire qui qui prend de l'ampleur et se structure autour d'ARKANIA et avant l'intégration de VERNEY-CARRON.

Pendant ce temps, HBR INVESTMENT GROUP, qui reste durablement l'actionnaire de référence, a réaffirmé son soutien indéfectible via un apport en compte courant afin de financer la transformation du pôle Militaire tout en restant fidèle à l'engagement du Groupe de ne pas mettre en place de nouveaux financements dilutifs au niveau de CYBERGUN. »

CROISSANCE DE 57% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le Groupe CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22,6 MEUR au 1er semestre 2022, en croissance de 57% par rapport au 1er semestre 2021. Le pôle Civil a généré 14,7 MEUR sur les 6 premiers mois de l'année, en croissance à périmètre constant d'environ 9%.

Dans le même temps, le pôle Militaire a vu son chiffre d'affaires passer de 1,0 MEUR au 1er semestre 2021 à 7,9 MEUR au 1er semestre 2022 à la faveur de l'intégration de VALANTUR dans ARKANIA au 31 décembre 2021. À noter que le pôle Militaire n'intègre pas encore l'activité de VERNEY-CARRON.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT MULTIPLIÉ PAR 5

Après avoir renoué avec un résultat opération courant positif en 2021, pour la première fois depuis 2014, le Groupe CYBERGUN parvient à nouveau à dégager un résultat opérationnel courant positif au 1er semestre 2022. À 1,1 MEUR, il a même été multiplié par 5 par rapport à son niveau du 1er semestre 2021.

Le pôle Civil, qui bénéfice des premiers effets de l'accord global noué avec EVIKE aux Etats-Unis (relance de l'activité « chain stores ») et en Europe (lancement du site evike-europe.com), a généré un résultat d'1,0 MEUR. Le pôle Militaire, dont les cycles de développement sont plus longs et l'activité traditionnellement plus importante au second semestre, parvient toutefois à l'équilibre dès le 30 juin 2022.

RÉSULTAT NET POSITIF POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LE 1ER SEMESTRE 2013

Le résultat net semestriel ressort bénéficiaire de 0,7 MEUR à fin juin 2022. Il intègre 1,3 MEUR de charges opérationnelles non courantes, liées essentiellement à la réorganisation opérationnelle du Groupe et aux variations de périmètre, compensées par un résultat financier de 1,3 MEUR lié à la variation de valeur de postes au bilan à la suite des variations de devises (sans impact sur la trésorerie).

AUCUNE OPÉRATION DILUTIVE AU COURS DU SEMESTRE

Comme annoncé, CYBERGUN a renoncé à toute opération en capital qui pourrait avoir un effet dilutif subi par les actionnaires. Le Groupe a ainsi autofinancé l'intégralité de ses activités opérationnelles et de ses investissements avec le soutien de son actionnaire de référence, HBR Investment Group, qui a apporté 1,5 MEUR au 30 juin (plus de 2,5 MEUR à ce jour) en compte courant pour soutenir le Groupe à court terme.

Au cours du 1er semestre 2022, CYBERGUN a ainsi renforcé la valeur de ses stocks (22,3 MEUR dont 17,1 MEUR pour le pôle Civil et 5,2 MEUR de production en cours pour le pôle Militaire), soutenu son partenaire EVIKE, dont les créances en cours de recouvrement s'élèvent à près de 3 MEUR, et apporté 1,5 MEUR en compte-courant à VERNEY-CARRON pour amorcer son plan de retournement.

Malgré ces lourds investissements, CYBERGUN disposait au 30 juin 2022 d'une trésorerie de 2,5 MEUR pour 33,7 MEUR de fonds propres et une dette financière non courante de 4,5 MEUR[1] liée aux PGE portés par le pôle Militaire. Pour mémoire, le pôle Civil de CYBERGUN a été intégralement désendetté en 2021 grâce à la fin de la fiducie ayant permis le remboursement des obligataires.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 33 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

[1] Hors dettes locatives pour 4,3 MEUR

Information réglementée :

Informations privilégiées :

