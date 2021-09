24 septembre 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, est fier d'annoncer qu'ARKANIA USA, nouvelle filiale militaire de ARKANIA France, elle-même filiale des Groupes CYBERGUN et VALANTUR, vient de remporter un premier contrat majeur avec une agence fédérale dépendant du ministère de l'intérieur américain (Department of Homeland Security - DHS).

Ce contrat, d'une valeur de 600 000 USD, porte sur la fourniture de répliques de Glock 19 Gen5 6mm qui devront être livrés avant le 15 octobre 2021. Il pourra être étendu à d'autres agences fédérales rattachées au DHS.

Il s'agit des répliques de la future arme de service qui sera fournie par la société Glock. Ce contrat confirme une nouvelle fois tout l'intérêt du couplage des armes de 6mm d'entrainement et des armes réelles pour assurer l'entrainement opérationnel des forces avec le plus grand réalisme et au meilleur coût.

PLAN D'ATTAQUE PARFAITEMENT MAÎTRISÉ

Il s'agit du premier appel d'offres remporté par CYBERGUN auprès d'une agence fédérale américaine USA. Pour pouvoir remporter cet appel d'offres, le Groupe a tout d'abord dû créer sa filiale militaire, ARKANIA USA, préalable indispensable avant toute soumission d'offres. ARKANIA USA a ensuite proposé sa candidature pour être enregistrée dans le System for Award Management (SAM), candidature qui fut acceptée après un long et complexe processus de validation.

Au-delà de ce premier contrat, l'enregistrement d'ARKANIA USA auprès de l'administration américaine, permet désormais à la société d'être destinataire et soumissionnaire autorisé pour les appels d'offres fédéraux dans les domaines de la Défense et de la Sécurité.

Cette nouvelle filiale militaire américaine s'inscrit pleinement dans la stratégie de déploiement du groupe CYBERGUN dans les domaines stratégiques et porteurs de la Défense et de la Sécurité. Après avoir démarré en Europe avec ARKANIA, filiale française et fruit d'une alliance avec VALANTUR, CYBERGUN s'offre de nouvelles opportunités aux Etats-Unis avec ARKANIA USA.

CYBERGUN (Euronext Growth) est une PME française, acteur mondial du tir de loisir et qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 41 MEUR. Pour accompagner le développement de son segment Défense et Sécurité, CYBERGUN a créé à Blois et avec l'industriel français VALANTUR une filiale contrôlée par CYBERGUN (ARKANIA). Cette filiale concrétise la volonté du groupe CYBERGUN de rapatrier progressivement sa production et ses assemblages en France, dont ceux liés au contrat SINETIC.

