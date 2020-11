25 novembre 2020.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, réalise une levée de fonds obligataire de 2 MEUR de valeur nominale destinée à renforcer sa trésorerie disponible afin de financer de nouveaux investissements pour son pôle « Militaire ».

L'opération porte sur la souscription par European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGO »), entité gérée par le groupe Alpha Blue Ocean (ABO), de 200 OCEANE d'une valeur nominale de 10 000 EUR chacune, représentant un emprunt obligataire de 2 MEUR de valeur nominale (1,96 MEUR net)[1].

Pour mémoire, CYBERGUN s'est engagée à ne plus utiliser sa ligne de financement en OCEANE, à compter du 1er décembre 2020 et ce, comme annoncé, jusqu'à la fin de la période d'equitization des obligations et des autres dettes financières (CECA).

Cette trésorerie additionnelle sera utilisée pour couvrir la quote-part d'investissement de CYBERGUN dans ARKANIA, filiale commune créée avec le Groupe VALANTUR, pour renforcer les expertises et accélérer le déploiement du pôle militaire.

Comme déjà annoncé, CYBERGUN et VALANTUR ont négocié l'acquisition d'un site de production afin de disposer d'une capacité de fabrication « made in France ». La promesse d'achat a été signée et l'acte final est prévu avant la fin de l'année. Le site, d'une superficie de plus de 10 000 m², sera ainsi opérationnel dès début 2021.

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

[1] Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCEANE fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de CYBERGUN.

