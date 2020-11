Cybergun S.a. : CYBERGUN RENFORCE SA VISIBILITÉ FINANCIÈRE POUR TRAVERSER LA CRISE ACTUELLE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Levée de fonds obligataire (OCEANE) de 2 MEUR de valeur nominale ;

Confirmation du calendrier d'equitization [1] de la dette obligataire et des autres dettes financières (CECA) ;

de la dette obligataire et des autres dettes financières (CECA) ; Accord avec EHGO confirmant la suspension du programme de financement en OCEANE à compter du 1 er décembre 2020 ;

décembre 2020 ; Extension de la garantie financière de RESTARTED INVESTMENT jusqu'au 31 décembre 2021.

2 novembre 2020.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce plusieurs décisions structurantes destinées à renforcer la visibilité et la solidité financière de l'entreprise dans le contexte de grande incertitude économique liée à la crise sanitaire.

LEVÉE DE FONDS OBLIGATAIRE DE 2 MEUR DE VALEUR NOMINALE

Dans ce cadre, CYBERGUN annonce une levée de fonds obligataire de 2 MEUR de valeur nominale destinée à renforcer sa trésorerie disponible, qui s'élève ainsi à 4,2 MEUR à l'issue de cette opération, afin de couvrir les besoins en fonds de roulement dans le cadre de l'activité courante et de pallier tout ralentissement d'activité ou de recouvrement des créances liés à la crise financière actuelle.

L'opération porte sur la souscription par European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGO ») géré par le groupe Alpha Blue Ocean de 200 OCEANE d'une valeur nominale de 10 000 EUR chacune, représentant un emprunt obligataire de 2 MEUR de valeur nominale (1,96 MEUR net)[2].

CONFIRMATION DU CALENDRIER D'EQUITIZATION DE LA DETTE OBLIGATAIRE ET DES AUTRES DETTES FINANCIÈRES (CECA)

Malgré la crise financière actuelle, CYBERGUN confirme le calendrier de mise en œuvre de l'equitization de sa dette obligataire et de ses autres dettes financières (CECA), à hauteur de 6 MEUR, qui s'ouvrira le 1er décembre 2020. Cette equitization permettra au groupe d'être totalement désendetté.

ACCORD AVEC EHGO CONFIRMANT LA SUSPENSION DU PROGRAMME DE FINANCEMENT EN OCEANE A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 2020

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la fiducie, CYBERGUN s'est engagée à ne plus utiliser sa ligne de financement en OCEANE, à compter du 1er décembre 2020 et ce, comme annoncé, jusqu'à la fin de la période d'equitization des obligations et des autres dettes financières (CECA).

En ce sens, un accord est intervenu entre CYBERGUN et EHGO le 1er novembre 2020 aux termes duquel cette dernière s'est engagée à faire ses meilleurs efforts pour convertir le plus possible d'OCEANE d'ici le 1er décembre 2020 et à ne plus convertir aucune OCEANE à compter du 1er décembre 2020 et ce jusqu'à la fin de la période d'equitization des obligations et des autres dettes financières (CECA).

EXTENSION DE LA GARANTIE FINANCIÈRE DE RESTARTED INVESTMENT

Dans ce cadre, et afin d'assurer la continuité d'activité de CYBERGUN en cas de besoin, RESTARTED INVESTMENT a accepté de proroger sa garantie financière, initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2020, d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Face à cette crise sans précédent, nous devons gérer, anticiper et prévoir tous les scénarii possibles. Nous avons donc préféré sécuriser les financements et les garanties nécessaires à la poursuite sereine de nos activités. Je suis heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui le soutien du fonds d'investissement European High Growth Opportunities Securitization Fund, qui procure à Cybergun la trésorerie nécessaire pour traverser cette tempête sans précédent, et de RESTARTED INVESTMENT, qui a accepté d'étendre la garantie financière pour plus d'un an. La mise en œuvre du programme d'equitization de notre dette va nous permettre, comme prévu, d'assainir totalement le bilan de la société. Peu de sociétés sont capables d'avoir une telle visibilité et, aujourd'hui, grâce à ses partenaires, CYBERGUN est parvenue à sécuriser pour les mois à venir tous les scenarii, même les plus défavorables. C'est une grande chance pour nous !»

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

[1] Processus permettant de transformer à terme les obligations en actions

[2] Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCEANE fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de CYBERGUN.

