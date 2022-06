Cybergun : entouré après un début d'année solide

Cybergun bondit de 23% alors que le spécialiste du tir de loisir revendique pour les trois premiers mois de 2022, un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros, en croissance de 97% par rapport à la même période en 2021 (+42% à périmètre constant).



La société explique que ce doublement des ventes est à mettre au crédit d'une solide performance commerciale de ses activités historiques, essentiellement dans l'Airsoft civil, et de la prise de contrôle de Valantur, fin 2021.



'Fort de cette dynamique, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que nous visons, dès cette année, un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros dont un tiers avec la division militaire', déclare son PDG Hugo Brugière.



