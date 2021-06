Cybergun : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

30 juin 2021.

Les actionnaires de CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, étaient convoqués ce jour en Assemblée Générale Mixte sur 1ère convocation.

Toutefois, faute de quorum, cette assemblée n'a pas pu valablement délibérer, que ce soit sur les résolutions à caractère ordinaire ou à caractère extraordinaire.

Les actionnaires seront donc à nouveau convoqués le 19 juillet 2021 à 13 heures sur le même ordre du jour. À cette occasion, les résolutions à caractère ordinaire pourront être soumises au vote, la partie ordinaire de l'assemblée générale ne nécessitant aucun quorum sur 2ème convocation. Les résolutions à caractère extraordinaire, quant à elles, ne pourront être votées qu'en cas d'atteinte d'un quorum d'au moins 20% des actions ayant le droit de vote.

En cas de nouveau défaut de quorum pour la partie extraordinaire sur deuxième convocation, la société prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer l'atteinte du quorum et la faculté de délibération des actionnaires présents et représentés à l'occasion d'une 3ème convocation.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN (Euronext Growth) est une PME française, acteur mondial du tir de loisir et qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 41 MEUR. Pour accompagner le développement de son segment Défense et Sécurité, CYBERGUN a créé à Blois et avec l'industriel français VALANTUR une filiale contrôlée par CYBERGUN (ARKANIA). Cette filiale concrétise la volonté du groupe CYBERGUN de rapatrier progressivement sa production et ses assemblages en France, dont ceux liés au contrat SINETIC.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xnBrksmXlW/KyZxykpVra2qWnGxqxWWVm2SZnGedk5uXmJ1gmmuWmpaVZm9qnmtm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69960-cyb_cp_ag_2021_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews