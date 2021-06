Cybergun : le titre s'envole après un contrat avec l'armée

L'action Cybergun se place parmi les plus fortes hausses de la Bourse de Paris mardi matin après la signature d'un gros contrat avec l'Armée française.



Vers 10h40, le titre s'adjuge plus de 14% sur Euronext, contre un CAC Mid & Small en hausse de 0,7%.



Le spécialiste du tir de loisir a annoncé ce matin avoir décroché auprès de la Direction Générale de l'Armement (DGA), et en co-traitance avec son partenaire Thales, le marché d'entraînement au tir sur armes légères de l'infanterie.



Ce vaste programme - qui vise à moderniser les capacités et renforcer la sécurité des soldats lors des entraînements - doit couvrir les besoins de trois armées sur une période d'environ 10 ans et un périmètre qui pourrait atteindre 80 sites.



Avec un prix unitaire catalogue d'environ 450.000 euros par site équipé, il s'agit du plus gros contrat jamais signé par Cybergun dans le domaine stratégique de l'entraînement des forces.



La première livraison des kits comprenant répliques d'armes et accessoires (optique de l'arme et jumelles) est prévue en 2023.



