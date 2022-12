Cybergun, entreprise mondiale du tir de loisir, annonce avoir réalisé avec succès une émission d'obligations remboursables en actions (" ORA ") assorties de bons de souscription d'actions (" BSA ") avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") des actionnaires (l' " Offre "). Ce succès est le résultat du soutien des actionnaires, illustré par l'exercice des DPS, et de nouveaux investisseurs. La demande totale s'est élevée à 6 600 ORA-BSA dont 2 371 ORA-BSA souscrites à titre irréductible par l'exercice de 16 051 670 DPS ; et 4 229 ORA-BSA souscrites à titre réductible.Au total, l'opération donne lieu à l'émission de 6 600 ORA d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune et d'une maturité de 2 ans auxquelles seront attachés 2 083 BSA par ORA.Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action Cybergun pendant une période de deux ans à compter du premier anniversaire de leur émission à un prix d'exercice fixé à 0,36 euro. La parité d'exercice des BSA sera ajustée trimestriellement à l'issue d'une période de douze mois suivant leur émission pour tenir compte de l'évolution du cours des actions Cybergun et ainsi maintenir leur attractivité pour les souscripteurs de l'émission d'ORA-BSA.