Cybergun : regroupement des actions en vue

Cybergun annonce avoir décidé, à l'issue de l'assemblée générale du 19 juillet, de mettre en oeuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison d'une action nouvelle contre 7600 anciennes.



Les opérations de regroupement débuteront le 9 août, pour s'achever le 15 septembre, premier jour de cotation des nouvelles actions regroupées. Le nombre d'actions sera ainsi ramené à 2.447.414 titres et un nouveau code ISIN (FR0014004QR6) sera adopté.



Le conseil d'administration a en outre décidé de suspendre la faculté d'exercice de l'ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital de Cybergun à compter du 9 août et jusqu'au 15 septembre (inclus).



