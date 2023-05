Dans le cadre de l'arrêté en cours de ses comptes 2022, Cybergun confirme être globalement en ligne avec l'ambition, annoncée en décembre dernier, de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 45 millions d'euros, hors Sausa, Palco et Verney-Carron. En intégrant ces sociétés dans le périmètre de consolidation, le chiffre d'affaires serait alors de proche de 60 millions d'euros. Dans le prolongement du premier semestre 2022, Cybergun vise toujours un résultat opérationnel courant positif sur l'ensemble de l'exercice 2022.



Pour l'exercice 2023, Cybergun confirme également ses ambitions de chiffre d'affaires consolidé de 66 millions d'euros, dont 50% pour le pôle Civil et 50% pour le pôle Militaire. Le pôle Militaire pourrait atteindre près de 33 millions d'euros en 2023, grâce à la croissance de Arkania (22 millions d'euros de facturations attendues) et à l'intégration de Verney-Carron (11 millions d'euros de chiffre d'affaires attendus).



Le Groupe mondial du tir de loisir maintient une gestion financière stricte et disposait, à fin 2022, d'une trésorerie de 4,7 millions d'euros,