Cybergun S.a. : LEVÉE DE FONDS DE 2 MEUR

27 septembre 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce une levée de fonds de 2 MEUR par le tirage de 2 tranches d'OCEANE, d'une valeur nominale de 1 000 000 EUR chacune, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund[1].

Le produit net de cette opération (1 940 000 EUR) sera destiné à financer les projets de développement de l'entreprise, principalement dans le domaine militaire mais également dans le domaine civil.

Le tirage de 2 tranches d'OCEANE annoncé ce jour pourrait donner lieu à la création de 2 652 520 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,55%.

À ce jour, le tirage de 20 tranches d'OCEANE a permis de lever 18,4 MEUR[2] et a donné lieu à la création de 20 707 009 808 actions nouvelles[3], dont 388 056 302 au titre des frais liés au contrat. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,0042%.

À l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement est de 67 MEUR sur le programme d'OCEANE, sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par le contrat existant entre CYBERGUN et European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Les caractéristiques des OCEANE et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 8 octobre 2019. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2020 disponible sur le site Internet de la société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société. À la date du dernier Rapport Financier, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estimait être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne de financement obligataire.

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 40 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Déborah Schwartz au +33 1 53 67 36 35

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

[1] Il n'existe aucun lien capitalistique ni action de concert entre HBR Investment Group, Hugo Brugière et European High Growth Opportunities Securitization Fund (ou plus généralement le groupe Alpha Blue Ocean)

[2] Le montant levé à l'issue du tirage des tranches 18 et 19 était de 16,5 MEUR et non de 19,4 MEUR comme indiqué par erreur

[3] Y compris, lorsque cela était nécessaire, les actions émises à titre d'indemnisation en raison du niveau du cours de bourse par rapport à la valeur nominale de l'action

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71178-cyb_cp_tirage_t21-t22_vdef.pdf

