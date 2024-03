LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA SEULEMENT ET N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS OU À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Cybin Inc. (NYSE American:CYBN) (Cboe CA:CYBN) (« Cybin » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui s’est engagée à révolutionner les soins de santé mentale en développant de nouvelles options de traitement innovantes basées sur les psychédéliques de prochaine génération, a le plaisir d’annoncer un projet de placement privé (le « placement privé ») de 348 837 210 actions ordinaires du capital de la société (les « actions ordinaires ») au prix de 0,43 USD par action ordinaire, ce qui représente une prime d’environ 17 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours à la bourse NYSE American. Le produit brut total du placement privé devrait s’élever à 150 000 000 USD avant déduction des frais et dépenses liés à l’offre.

Ce placement privé sursouscrit est dirigé par Deep Track Capital et comprend la participation de RA Capital Management, Avidity Partners, Acorn Bioventures, Altium Capital, Logos Capital, Octagon Capital, Rosalind Advisors, Sphera Healthcare et d’autres investisseurs institutionnels.

Le produit net du placement privé devrait être utilisé pour certaines activités de développement de la phase 3 du CYB003, le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Le CYB003 est un analogue deutéré de la psilocybine en développement pour le traitement potentiel du trouble dépressif majeur (« TDM »). S’il est approuvé par la Food and Drug Administration américaine (la « FDA »), le CYB003 serait le premier traitement d’appoint connu à base de psychédéliques pour le traitement du TDM.

Bloom Burton Securities Inc. agit en tant qu’agent principal pour le placement privé, qui comprend également Haywood Securities Inc. Le placement privé devrait être clôturé le, ou autour du, 19 mars 2024, sous réserve de l’ensemble des approbations réglementaires et boursières nécessaires, y compris l’approbation de la Cboe Canada et de la bourse NYSE American LLC.

Aux États-Unis, les actions ordinaires seront offertes sur la base d’un placement privé en vertu d’exemptions aux exigences d’enregistrement du United States Securities Act de 1933, telle que modifiée (le « U.S. Securities Act »). La société s’est engagée à déployer des efforts commercialement raisonnables pour soit : (a) sous réserve de la délivrance d’un visa au Canada pour une modification du prospectus simplifié préalable de base de la société daté du 17 août 2023, tel que modifié le 22 décembre 2023 (le « prospectus préalable de base ») et (i) préparer, déposer auprès de et faire déclarer en vigueur par la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») une modification de sa déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10 (dossier n° 333-276333) contenant les modifications apportées au prospectus préalable de base et (ii) déposer un supplément de prospectus au prospectus de base auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et de la SEC conformément à l’instruction générale II.L du formulaire F-10 ou (b) déposer une déclaration d’enregistrement sous une autre forme à la disposition de la société, dans les deux cas qualifiant la revente des actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé par certains acquéreurs résidant aux États-Unis.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat et il n’y aura pas de vente de titres aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la qualification ou l’enregistrement en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les titres proposés n’ont pas été enregistrés en vertu de l’U.S. Securities Act et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, ou pour leur compte ou leur bénéfice, sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d’enregistrement des États-Unis et aux lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États américains.

À propos de Cybin

Cybin est une société biopharmaceutique de phase clinique dont la mission est de créer des thérapies à base de psychédéliques sûre et efficaces pour résoudre les immenses besoins non satisfaits des options de traitements nouveaux et innovants de personnes qui souffrent de conditions mentales.

L’objectif de Cybin de révolutionner les soins de santé mentale est soutenu par un réseau de partenaires de classe mondiale et de scientifiques de renommée internationale visant à faire progresser les plateformes de découverte de médicaments exclusifs, les systèmes d’administration de médicaments innovants, les nouvelles approches de formulation et les régimes de traitement. La société développe actuellement le CYB003, un analogue deutéré de la psilocybine pour le traitement des troubles dépressifs majeurs, et le CYB004, une molécule de DMT deutérée pour les troubles anxieux généralisés, ainsi qu’un pipeline de recherche de composés psychédéliques expérimentaux.

Basée au Canada et fondée en 2019, Cybin est opérationnelle au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Irlande. Pour des nouvelles sur l’entreprise et en savoir plus sur Cybin, rendez-vous sur www.cybin.com ou suivez l’équipe sur X, LinkedIn, YouTube et Instagram.

Mises en garde et déclarations prospectives

Certaines déclarations du présent communiqué de presse relatives à la société sont des déclarations prospectives et sont de nature prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais plutôt sur des attentes et des projections actuelles concernant des événements futurs et sont donc soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « devrait », « pourrait », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « anticiper », « s’attendre à », « croire » ou « continuer », ou la forme négative de ces termes, ou des variations similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant la vente d’actions ordinaires dans le cadre du placement privé, la clôture du placement privé, l’utilisation du produit net du placement privé, et les plans de la société consistant à créer des plateformes de découverte de médicaments exclusives, des systèmes d’administration de médicaments innovants, de nouvelles approches de formulation et des régimes de traitement pour les troubles de la santé mentale.

Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de l’entreprise au moment où ces déclarations ont été faites. Les résultats futurs réels peuvent différer matériellement, car les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire que les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la société diffèrent matériellement des résultats futurs, des performances ou des accomplissements exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent entre autres : les fluctuations des conditions macroéconomiques générales ; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières ; les attentes concernant la taille du marché des psychédéliques ; la capacité de la société à atteindre avec succès ses objectifs commerciaux ; les plans de croissance ; les incertitudes politiques, sociales et environnementales ; les relations avec les employés ; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur les marchés où la société opère ; les répercussions des épidémies sur les activités de la société ; et les facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion de la société pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 décembre 2023 et dans la notice annuelle de la société pour l’exercice terminé le 31 mars 2023, qui sont disponibles sous le profil de la société sur www.sedarplus.com et auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission sur EDGAR sur www.sec.gov. Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient basées sur ce que la direction de la société estime, ou croyait à l’époque, être des hypothèses raisonnables, la société ne peut garantir aux actionnaires que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives, car il peut y avoir d’autres facteurs faisant que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de croyances, d’opinions, de projections ou d’autres facteurs, si elles changent, sauf si la loi l’exige.

Cybin n’émet aucune revendication médicale, de traitement ou de bénéfice pour la santé concernant les produits proposés par Cybin. La FDA, Santé Canada ou d’autres autorités réglementaires similaires n’ont pas évalué les allégations concernant la psilocybine, la tryptamine psychédélique, les dérivés de la tryptamine ou d’autres composés psychédéliques. L’efficacité de ces produits n’a pas été confirmée par des recherches approuvées. Rien ne garantit que l’utilisation de la psilocybine, de la tryptamine psychédélique, des dérivés de la tryptamine ou d’autres composés psychédéliques puisse diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état. Des recherches scientifiques rigoureuses et des essais cliniques sont nécessaires. Cybin n’a pas mené d’essais cliniques pour l’utilisation des produits qu’elle propose. Toute référence à la qualité, à la consistance, à l’efficacité et à la sécurité des produits potentiels n’implique pas que Cybin a vérifié ces éléments lors d’essais cliniques ou que Cybin achèvera ces essais. Si Cybin ne peut pas obtenir les approbations ou les recherches nécessaires pour commercialiser son activité, cela peut avoir un effet négatif important sur les performances et les opérations de Cybin.

Ni la Cboe Canada ni la bourse NYSE American LLC n’ont approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse et ne sont pas responsables de l’adéquation et de l’exactitude de son contenu.

