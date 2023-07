Cybin Inc., qui s'est engagée à révolutionner les soins de santé mentale en développant de nouvelles options thérapeutiques innovantes basées sur les psychédéliques, félicite Kernel, leader en neuroimagerie non invasive, pour sa publication intitulée "Measuring acute effects of subanesthetic ketamine on cerebrovascular hemodynamics in humans using TD-fNIRS" (Mesure des effets aigus de la kétamine subanesthésique sur l'hémodynamique cérébrovasculaire chez l'homme à l'aide du TD-fNIRS) dans la revue Scientific Reports du portefeuille de revues Nature. La publication met en évidence les résultats de l'étude de faisabilité Flow1 parrainée par Cybin, qui démontre les capacités du système Flow1 à capturer et à analyser les changements cérébraux résultant de l'administration d'une substance psychoactive. L'étude de faisabilité est la plus grande étude de spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge ("fNIRS") à mesurer l'effet aigu d'un psychédélique et la première étude de neuro-imagerie fNIRS à évaluer la kétamine chez l'homme.

Dans cette étude en simple aveugle, contrôlée par placebo, employant une conception non randomisée, le système Flow1, construit avec la spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge dans le domaine temporel (TD-fNIRS) a été utilisé pour mesurer la dynamique cérébrale aiguë après l'administration intramusculaire de kétamine subanesthésique (0,75 mg/kg) et d'un placebo (solution saline) dans un contexte clinique. L'étude, menée dans un cabinet de psychiatrie traditionnel avec 15 participants en bonne santé (8 femmes, 7 hommes ; âge moyen 32,4 ± 7,5 ans), a mis en évidence l'intégration transparente de Flow1 dans les environnements cliniques quotidiens, soulignant sa nature conviviale pour la neuro-imagerie dans des environnements réels. Flow1 a enregistré que l'administration de kétamine induisait un état de conscience altéré et des changements physiologiques systémiques, tels qu'une augmentation du pouls.

En outre, les données ont montré une réduction à l'échelle du cerveau de l'amplitude fractionnelle des fluctuations de basse fréquence, associée à une diminution de la connectivité cérébrale globale dans la région préfrontale.