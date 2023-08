Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement de médicaments anticancéreux basés sur la biologie du cycle cellulaire, de la régulation transcriptionnelle et du contrôle de la mitose. Le programme de régulation transcriptionnelle évalue le fadraciclib, un inhibiteur de la kinase 9 dépendante de la cycline (CDK9), dans les tumeurs solides et les hémopathies malignes. Le programme anti-mitotique évalue le plogosertib, un inhibiteur de PLK1, dans les tumeurs solides et les hémopathies malignes. Le programme de régulation de la mitose de la société comprend le plogosertib, un nouvel inhibiteur de petite molécule, sélectif et puissant de la Polo-like kinase 1 (PLK1). Le Plogosertib a démontré une inhibition puissante et sélective de la cible (IC50 PLK1 d'environ 3 nM) et une efficacité impressionnante dans les xénogreffes de tumeurs humaines à des doses non toxiques. Son programme de biologie translationnelle soutient le développement du plogosertib dans les leucémies aiguës et les tumeurs solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale