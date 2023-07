Cyclerion Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de traitements pour les maladies graves du système nerveux central (SNC) par la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments. Son produit phare, le CY6463 (précédemment connu sous le nom de IW-6463), est un stimulateur de la guanylate cyclase soluble (sGC) pénétrant le SNC, en cours de développement clinique pour l'encéphalomyopathie mitochondriale, l'acidose lactique et les épisodes de type AVC (MELAS) et la maladie d'Alzheimer avec pathologie vasculaire (ADv). Le CY6463 est un stimulateur de sGC pénétrant le SNC, administré par voie orale, qui est en cours de développement en tant que thérapie symptomatique et modificatrice de la maladie pour les maladies graves du SNC. Le CY6463 est le cœur du portefeuille SNC avec des programmes cliniques en cours dans MELAS et ADv. Il est axé sur la découverte de nouveaux stimulateurs de sGC pénétrant le SNC. La société possède également des stimulateurs de sGC en phase clinique, praliciguat et olinciguat, ainsi que des composés en phase de découverte et en phase préclinique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale