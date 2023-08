Cyclopharm Limited est une société de technologie de la santé basée en Australie. L'activité principale de la société est la fabrication et la vente d'équipements médicaux et de produits radiopharmaceutiques, y compris la recherche et le développement associés et la distribution de produits tiers dans le secteur de l'imagerie diagnostique. Ses segments comprennent Technegas et Molecular Imaging. Le segment Technegas est un fournisseur d'équipement de diagnostic et de consommables utilisés par les médecins pour la détection de l'embolie pulmonaire et un distributeur de produits pour le secteur de l'imagerie diagnostique. Le segment Molecular Imaging produit des produits radiopharmaceutiques utilisés par les médecins pour la détection du cancer, des troubles neurologiques et des maladies cardiaques. La société distribue ses produits dans environ 60 pays à travers le monde et plus de 1500 départements de médecine nucléaire utilisent Technegas. Ses filiales comprennent Cyclomedica Europe Limited, Cyclomedica Australia Pty Limited et Cyclomedica Canada Limited.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés