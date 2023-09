Cyient Limited est une société internationale d'ingénierie et de solutions technologiques basée en Inde. L'entreprise fournit des services et des solutions technologiques globales, notamment dans les domaines de la géospatiale, de la conception technique, des solutions informatiques et de l'analyse des données. Elle se spécialise également dans les solutions de fabrication électronique totale dans les domaines des applications médicales, industrielles, automobiles, des télécommunications, de la défense et de l'aérospatiale, y compris la fabrication et l'usinage de composants pour l'aérospatiale, l'automobile et la défense. Ses segments comprennent le numérique, l'ingénierie et la technologie, la conception et la fabrication (DLM), et d'autres. Le segment numérique, ingénierie et technologie comprend les technologies du transport, de la connectivité, de la haute technologie, de l'automobile, des semi-conducteurs et de la médecine, et les solutions numériques embarquées sont réparties entre les différentes unités commerciales. Le segment DLM est engagé dans les services de fabrication électronique. Ses plateformes comprennent CyFAST, CyMedge et PlatformX.

Secteur Services et conseils en informatique