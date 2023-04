L'entreprise indienne Cyient annonce une hausse de 48 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une solide réserve de contrats

Le revenu consolidé des opérations de la société a augmenté de 48,3 % pour atteindre 17,51 milliards de roupies (213,22 millions de dollars) pour les trois mois se terminant le 31 mars, dépassant les attentes des analystes de 17,29 milliards de roupies, selon les données IBES de Refinitiv.

Les recettes provenant du segment des services se sont élevées à 14,48 milliards de roupies, contre 9,84 milliards de roupies l'année précédente.

La société basée à Hyderabad a déclaré qu'elle prévoyait une croissance du chiffre d'affaires consolidé des services de l'ordre de 15 à 20 % en glissement annuel à taux de change constant pour l'exercice 2024.

"Nous avons remporté cinq grands contrats dans les services de base (segment) avec un fort potentiel de contrat total de 185,1 millions de dollars ce trimestre", a déclaré Krishna Bodanapu, vice-président exécutif et directeur général de Cyient.

Ces résultats interviennent en un temps utile où l'industrie indienne des technologies de l'information est confrontée à un resserrement des dépenses de la part des clients, dans un contexte de craintes de récession et de crise bancaire sur les marchés clés que sont les États-Unis et l'Europe.

La semaine dernière, les deux principaux exportateurs indiens de technologies de l'information, Tata Consultancy Services Ltd et Infosys Ltd, ont publié des chiffres trimestriels décevants, ce dernier prévoyant la plus faible croissance de son chiffre d'affaires en six ans.

Le bénéfice net consolidé de Cyient pour le trimestre, qui s'élevait à 1,63 milliard de roupies, a été réduit par 162 millions de roupies de frais juridiques encourus par l'une des unités américaines de l'entreprise dans le cadre d'un procès antitrust.

Cyient DLM, l'activité de conception-fabrication de l'entreprise, qui a demandé à être cotée en bourse au début de l'année, a enregistré une augmentation de plus de 53 % de son chiffre d'affaires.

(1 $ = 82,1200 roupies indiennes)