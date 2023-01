Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse ; l'inflation ralentit

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,22 % à 17 958, à 8 h 11 IST vendredi.

L'inflation de détail en Inde pour le mois de décembre s'est révélée inférieure au niveau de tolérance supérieur de la Banque de réserve de l'Inde, soit la fourchette de 2 % à 6 %, pour le deuxième mois consécutif, ce qui atténue les craintes de hausses de taux plus importantes.

La RBI a augmenté son taux directeur de 35 points de base le mois dernier, après trois hausses consécutives de 50 points de base, et a déclaré que sa lutte contre l'inflation n'était pas encore terminée.

Dans les autres actions asiatiques, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,8 % à un sommet de sept mois. [MKTS/GLOB]

Les actions de Wall street ont étendu leurs gains au cours de la nuit après que des données aient montré que l'inflation américaine a baissé pour la première fois en plus de deux ans et demi, renforçant les espoirs d'une hausse moins agressive des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les résultats de la société informatique Wipro Ltd, attendus plus tard dans la journée, après un panorama mitigé des principaux exportateurs de logiciels, Tata Consultancy Services Ltd et Infosys Ltd.

En début de semaine, le numéro un indien de l'informatique, TCS, n'a pas respecté les estimations de bénéfices trimestriels et a signalé des difficultés dans les décisions relatives aux contrats en Europe, tandis qu'Infosys, classé deuxième, a dépassé les attentes grâce à un solide portefeuille de contrats et a relevé ses prévisions de revenus.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série de ventes pour le quinzième jour consécutif, en se débarrassant de 16,63 milliards de roupies (205,03 millions de dollars) d'actions sur une base nette jeudi.

Les investisseurs nationaux ont acheté pour 21,28 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

VALEURS À SUIVRE

** Wipro Ltd : L'entreprise doit publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée.

** Infosys : La société relève ses perspectives de revenus annuels après avoir annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu au troisième trimestre.

** HCL Tech : La société annonce un bénéfice plus élevé que prévu pour le troisième trimestre, grâce à l'obtention d'un grand nombre de contrats, mais elle revoit à la baisse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année.

** L&T Technology : La société va acquérir l'activité monde intelligent et communication de Larsen & Toubro pour 8 milliards de roupies.

(1 $ = 81,1100 roupies indiennes)