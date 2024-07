Cykel AI PLC est une entreprise de recherche et de produits d'intelligence artificielle (IA) basée au Royaume-Uni. L'entreprise construit des systèmes conçus pour étendre la fonctionnalité, la fiabilité et l'application de l'automatisation de l'IA d'une manière éthique. L'entreprise construit des systèmes capables d'automatiser tous les travaux informatisés. Elle construit des outils d'IA qui peuvent interagir avec n'importe quelle interface utilisateur, site web ou interface de programmation d'applications (API) en réponse à des commandes en langage naturel. Elle propose TaskOS, une plateforme d'agent d'IA, qui permet aux humains de travailler main dans la main avec l'IA pour permettre l'automatisation à grande échelle pour n'importe quelle organisation. Elle automatise les flux de travail complexes des entreprises, y compris la génération de leads, la création de contenu et plus encore.