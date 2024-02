CymaBay Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies pour les patients souffrant de maladies du foie et d'autres maladies chroniques. Le principal produit candidat de la société, le séladelpar, est un agoniste puissant et sélectif du récepteur delta activé par les proliférateurs de peroxysomes (PPARd), un récepteur nucléaire qui régule les gènes directement ou indirectement impliqués dans la synthèse des acides biliaires/stérols, le métabolisme des lipides et du glucose, l'inflammation et la fibrose. Elle se concentre sur le développement du seladelpar pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie auto-immune qui provoque la destruction progressive des canaux biliaires dans le foie, entraînant une altération du flux biliaire (cholestase) et une inflammation. Son autre produit candidat, MBX-2982, cible le récepteur 119 couplé aux protéines G (GPR119), un récepteur qui interagit avec des lipides bioactifs connus pour stimuler la sécrétion d'insuline dépendante du glucose.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale