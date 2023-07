Cymbria Corporation est une société d'investissement basée au Canada. L'objectif d'investissement de la Société est de fournir une appréciation du capital à long terme par le biais d'un portefeuille concentré de sociétés mondiales et d'un investissement dans Gestion de patrimoine EdgePoint inc. (EdgePoint), qui propose des fonds communs de placement, des investissements institutionnels et d'autres investissements par l'intermédiaire de conseillers financiers. Le portefeuille d'investissement de la société comprend également le Groupe Berry Global Inc, Mattel, Inc, Dollar Tree, Inc, Elevance Health Inc, Restaurant Brands International Inc, SAP SE, Willis Towers Watson PLC, TE Connectivity Ltd, Onex Corp. et autres. Le Groupe de placements EdgePoint Inc. agit à titre de gestionnaire de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds