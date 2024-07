Cypherpunk Holdings Inc. a annoncé la nomination de Leah Wald, vétéran de l'industrie cryptographique, au poste de directrice générale. Mme Wald remplace Antanas Guoga (Tony G) à ce poste et continuera également à siéger au conseil d'administration de Cypherpunk. M. Guoga restera président du conseil d'administration de la société.

Mme Wald est cofondatrice et ancienne PDG de Valkyrie Investments, une société spécialisée dans la gestion d'actifs numériques, où elle a dirigé le lancement du tout premier ETF de contrats à terme sur le bitcoin coté au NASDAQ. Pendant qu'elle dirigeait Valkyrie, Mme Wald a également lancé plusieurs autres ETF et fonds privés sur le bitcoin, ouvrant ainsi la voie à une plus grande acceptation et intégration des actifs numériques sur les marchés financiers traditionnels. Sous sa direction, Valkyrie s'est rapidement fait connaître, gagnant une réputation pour ses produits financiers de pointe et son positionnement stratégique sur le marché, et a accumulé 1,3 milliard de dollars d'actifs sous gestion (AUM) un peu plus d'un an après le lancement de son premier fonds.