Cyprium Metals Limited a annoncé la nomination de M. Ross Bhappu en tant qu'administrateur non exécutif de la société, avec effet immédiat. M. Bhappu est actuellement associé consultatif stratégique principal chez Resource Capital Funds (RCF), dont il était auparavant le responsable des fonds d'investissement privés. Il est un dirigeant minier chevronné, un investisseur et un administrateur très expérimenté, doté d'une expertise technique et financière, ayant géré un portefeuille d'investissements au cours de ses 35 ans de carrière.

Avant de rejoindre RCF, Ross a été PDG d'une société minière en phase de développement, a occupé le poste de directeur du développement commercial pour Newmont Mining Corporation et a assumé diverses fonctions techniques et commerciales pour Cyprus Minerals Company. M. Matt Fifield, qui a occupé le poste de président intérimaire non exécutif du conseil d'administration depuis le 13 septembre 2023, a accepté d'assumer officiellement le rôle de président non exécutif du conseil d'administration. Dans le cadre du processus de renouvellement du Conseil, M. John Featherby a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif de la société, avec effet immédiat.

La société a l'intention de nommer dans un avenir proche un ou plusieurs nouveaux administrateurs dotés de compétences et d'une expertise supplémentaires pour soutenir les ambitions de croissance de la société.